„Das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden“: Unter diesem Motto finden auf dem Rothehofer Trift im Stadtwald aktuell Arbeiten an dem Damm am Wassermühlrad statt. Sie sollen in erster Linie den Damm absichern, damit er nicht abrutscht. Netter Nebeneffekt für die Wolfsburger: Mit dem Umbau will die Stadt auch einen schönen Platz zum Verweilen schaffen. Bis die Maßnahme abgeschlossen ist, muss der Damm jedoch voll gesperrt bleiben.

Die Natursteine für die Mauer wiegen jeweils rund eine Tonne

Seit Montag laufen die Bauarbeiten auf dem Rothehofer Trift. Auf der nördlichen Seite des Weges ist am Mittwochvormittag bereits zu erkennen, was das Ziel ist: Ein Großteil der neuen sogenannten „Schwergewichtsmauer“ steht bereits. Vorsichtig legen die Arbeiter der Landesforsten einen weiteren roten Naturstein mit dem Greifer eines Baggers ab. Holger Sohns, Leiter des Wegebaustützpunktes der Niedersächsischen Landesforsten, erklärt: „Jeder Stein wiegt ungefähr eine Tonne.“

Die Sandsteine ersetzen die alte Bruchsteinmauer. Sie ist über die Jahre rissig geworden und hatte sich bereits nach außen verwölbt. Für Sohns und Stadtförster Dirk Schäfer wenig verwunderlich, schließlich muss der Damm eine Menge aushalten: Einst für Pferdefuhrwerke gebaut, trägt er heute schwere Forstgeräte. Der Rothehofer Trift führt von Nordsteimke bis nach Detmerode und ist einer der wichtigsten Forstwege im Stadtwald. Darüber hinaus setzt das Wetter dem Gestein zu.

Insgesamt verbauen die Arbeiter 60 Tonnen Steine. Sie sollen ein Abrutschen des Dammes dauerhaft verhindern. Die Mauer ist dabei kein Fremdkörper im Wald: „Die Nischen zwischen den Steinen bieten Tieren Plätze zum Brüten und zum Leben“, berichtet Sohns.

Das hölzerne Wassermühlrad, das bislang gut versteckt auf der nördlichen Seite des Weges stand und Teil der Brunnen und Quellenwanderung ist, ist im Zuge der Arbeiten umgezogen. Es steht jetzt auf der anderen Seite des Weges, etwas abseits des kleinen Teiches. „Es soll als Erinnerung und als Dekoration erhalten bleiben. Auf der Seite ist es viel besser sichtbar“, erklärt Stadtförster Schäfer. Drehen können soll sich das Rad in Zukunft nicht mehr – schließlich hat es auch keine Funktion mehr.

Der Platz am Wassermühlrad soll zum Verweilen einladen

Für eine Pause am Wassermühlrad ordnen die Arbeiter die Steine auf der Seite des Teiches treppenförmig an. Wenn der Damm fertig ist, sollen Waldbesucher dort entspannt sitzen und verweilen können.

Die Arbeiten finden in Absprache mit Wegebaufachleuten und der LSW statt. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 10 000 Euro. Anfang kommender Woche sollen die Arbeiten am Damm abgeschlossen sein. Bis dahin müssen Fußgänger und Radfahrer den Teil des Rothehofer Trifts über den Försterbring und den Uhlenhorstweg umgehen. Die Umleitung ist im Wald auch ausgeschildert.

