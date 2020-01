Stadtschülerrat verurteilt Silvester-Krawalle am Schulzentrum Westhagen

Wolfsburg

Der Stadtschülerrat Wolfsburg hat sich bestürzt über die Ausschreitungen am Albert-Schweitzer-Gymnasium in der Silvesternacht geäußert. „Noch mehr als den Vandalismus verurteilen wir die Attacken auf die beteiligten Einsatzkräfte, die am Silvesterabend nicht bei ihren Familien sein konnten, weil sie dankenswerterweise für die Sicherheit von uns allen gesorgt haben“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Schülervertretung.

Polizei erhielt zahlreiche Videos zugeschickt

Polizei und Feuerwehrleute waren bei dem Einsatz am Schulzentrum in Westhagen mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition angegriffen worden. Zuvor waren am Albert-Schweitzer-Gymnasium und an der Oberschule Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet worden. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wolfsburg richtete eine Ermittlungsgruppe mit drei Beamten ein und rief zur Unterstützung durch die Bevölkerung auf. „Wir haben zahlreiche Videos bekommen. Die Unterstützung war sehr groß“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Dienstag. Der überwiegende Teil der Filme, die in sozialen Netzwerken im Internet kursierten, dürfte ihm zufolge tatsächlich das Tatgeschehen am ASG zeigen. Die Polizei ermittelt gegen mindestens vier Beschuldigte wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall. Am Tatort hatten die Ermittler die Personalien von 31 Menschen aufgenommen.

Stadtschülerrat fordert Konsequenzen

Für den Stadtschülerrat sind die Krawalle am ASG „weder eine Kleinigkeit, noch ein Vorfall, über den möglichst schnell wieder Gras wachsen sollte“. Die mutwillige Beschädigung von Schuleigentum „vermutlich aus einer Silvesterlaune heraus“ sollte nicht nur für den Stadtschülerrat alarmierend sein. „Wichtig ist, und das sollten wir mindestens daraus gelernt haben, dass nun wir alle, ob Jung oder Alt, mehr auf unsere Umgebung achten sollten, denn wie wir erfahren konnten, ist bei einigen die Mutwilligkeit manchmal größer und ausgeprägter als der eigene Verstand“, heißt es in der Stellungnahme.

Von Florian Heintz