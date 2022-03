Wolfsburg

Knobeln, klicken und gewinnen: Wer kennt sich in Wolfsburg am besten aus? Diese Frage wird vom 23. März bis zum 1. April täglich neu beantwortet, wenn die Wolfsburger Allgemeine Zeitung (WAZ) mit Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Bäckerei Leifert, der Brackstedter Mühle, der Grizzlys und der Wobcom ihr großes Online-Stadtquiz startet. „WAZ-Ratefüchse“ können täglich eine WeCard Wolfsburg im Wert von 100 Euro gewinnen. Zehn spannende Fragen erwarten sie jeden Tag auf der Online-Plattform www.stadtquiz-wolfsburg.de. Dort müssen sie nur die Quizfragen beantworten, sich anschließend registrieren, und schon sind sie bei dem Spiel dabei. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Die Aktion kam im vergangenen Jahr sehr gut bei unseren Lesern an. Die Entscheidung, das Quiz zum zweiten Mal ins Leben zu rufen, ist uns leichtgefallen“, freut sich Nicole Stuhlmüller, Vermarktungsleiterin der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und „hallo Wolfsburg“, auf die Neuauflage. „Außerdem stärken wir mit der WeCard den lokalen Handel, der ja nach wie vor stark zu kämpfen hat in der Corona-Pandemie. Ich bedanke mich herzlich bei unseren Sponsoren, die uns auch in diesem Jahr wieder unterstützen.“

„Das Stadtquiz vermittelt regionales Wissen“ – und hilft dem regionalen Handel

Den regionalen Einzelhandel stärken: Das geht mit der Wolfsburger WeCard. Quelle: WMG

„Das Stadtquiz lädt die Leser der WAZ zum Mitmachen ein und vermittelt regionales Wissen über Wolfsburg“, betont Dr. Bernd Schmid, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Wolfsburg. „Die Chance, eine WeCard zu gewinnen und damit gleichzeitig die regionale Wirtschaft zu stärken ist doch ein sehr gutes Argument, sich am Stadtquiz zu beteiligen. Allen Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg beim Miträtseln.“ Nils Leifert, Geschäftsführer der Bäckerei Leifert, ergänzt: „Das Quiz bietet die tolle Möglichkeit, Wolfsburg noch besser kennenzulernen. Ich bin schon gespannt auf die Fragen – und darauf, ob ich sie auch selbst beantworten kann.“

Stadtquiz: Jedes Spiel dauert exakt 24 Stunden

Mitspielen können alle, die Spaß am Quizzen haben. Jede Person darf nur einmal am Quiz teilnehmen, Mitspieler mit mehreren Registrierungen werden gesperrt. Jedes Spiel dauert exakt 24 Stunden, und alle Mitspieler quizzen an diesem Tag um die Wette. Es kann dabei kein Teilnehmer ausscheiden – jeder spielt das Spiel bis zum Ende. Alle zehn Fragen fließen in die Wertung ein.

Nils Leifert (links), Geschäftsführer der Bäckerei Leifert, sowie Sparkassen-Vorstand Dr. Bernd Schmid sind schon sehr gespannt auf das Stadtquiz. Quelle: privat

Je mehr Fragen ein Mitspieler richtig beantwortet, desto besser sind seine Platzierung und seine Chance auf einen Gewinn. Haben mehrere Mitspieler die gleiche Anzahl korrekt beantworteter Fragen, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner können die Gutscheine nach Abschluss der Spielzeit in der WAZ-Geschäftsstelle abholen. Also: einfach mitmachen, sich anmelden und gewinnen!Die Wolfsburger Autostadt am Abend: Ab dem 23. März startet die WAZ zusammen mit regionalen Partnern das große Stadtquiz.

Von Katja Buhlmann