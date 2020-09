Wolfsburg

Fotos von der befahrenen Porschestraße, vom Busbahnhof am „Steg“ und eine Aufnahme von der Neon-Reklame an der Imperial Kreuzung: Der passionierte Hobbyfotograf Wilhelm Marschner trug seine Kamera „wie einen zweiten Anzug.“ Das sagt Monika Kiekenap-Wilhelm, Leiterin des Stadtmuseums. Sie hatte mit den Aufnahmen der Sonderausstellung "Diaschau. Wilhelm Marschners Wolfsburg-Fotos" eine Open-Air-Ausstellung organisiert.

Zehn Monate waren die Aufnahmen in den Räumen des Stadtmuseums zu sehen. Zum Abschluss der Ausstellung konnten Besucher die Stadtentwicklung Wolfsburgs und das Alltagsleben in den Fünfziger bis Siebziger Jahren unter freiem Himmel betrachten. Bereits zur Mittagszeit waren über 200 Besucher zu Gast in der Open-Air-Galerie.

Zum Ende der Ausstellung: Werke unter freiem Himmel zeigen

Mit der Ausstellung vor den Remisen geht die Ausstellung dem Ende zu. Der Gedanke dahinte: „Wegen Corona sind sicherlich einige Menschen vorsichtig, wenn eine Ausstellung in geschlossenen Räumen statt findet. Deshalb wollten wir die Fotos noch einmal unter freiem Himmel zeigen“, erklärte Kiekenap-Wilhelm. Und weil zum Ausstellungs-Ende am Sonntag ohnehin alle Aufnahmen abgehängt werden mussten, sei es kein Aufwand gewesen, diese noch einmal draußen zu platzieren.

Open-Air-Galerie vor dem Schloss – eine Bildergalerie:

Kunst für zu Hause: Drei Fotografien sind als Poster erhältlich

Erstmals gab es drei der Aufnahmen auch im Poster-Format. „Wir freuen uns sehr, dass viele Wolfsburger ein Poster kaufen“, sagte Kiekenap-Wilhelm. Wenn die Poster ausverkauft sein sollten, möchte die Museumsleiterin eine zweite Auflage starten. Die Poster seien dann entweder im Museumshop zu erwerben, sobald dieser wieder eröffnet sei oder per Mail im Stadtmuseum vorzubestellen.

So sieht die nächste Ausstellung aus

Die nächste Ausstellung im Stadtmuseum beginnt am Mittwoch, 14. Oktober. Unter dem Titel: „Kirchen, Glocken und viel mehr“ sind dann Fotografien aus Wolfsburger Stadtteilen und Umland zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Die Werke werden vom Fototreff Wolfsburg zur Verfügung gestellt.

Von Nina Schacht