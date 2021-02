Stadtmitte

Innerhalb der nächsten Tage werden auf dem Gelände der ehemaligen Ferdinand-Porsche-Realschule mehrere Bäume gefällt und eine Reihe von Gehölzen zurückgeschnitten. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte in der Kolpingstraße.

Die Kindertagesstätte, die als „Kita an der Schule“ bezeichnet werden wird, wird in ähnlicher Bauweise wie die benachbarte, 2017 in Betrieb genommene Kindertagesstätte „In der City“ errichtet werden. Sie ist für vier Gruppen konzipiert und fällt damit kleiner aus als das benachbarte Gebäude, in dem sechs Gruppen betreut werden. Für die Umsetzung der Maßnahme stehen 4.561.000 Euro zur Verfügung.

Anzeige

Fällungen erfolgen mit Rücksicht auf die Brut- und Setzzeit

Die Fäll- und Rückschnittarbeiten erfolgen mit Rücksicht auf die anstehende Brut- und Setzzeit bereits im Februar und halten damit auch die naturschutzrechtlichen Vorgaben ein.

Kita in der City: Die neue Einrichtung nebenan wird in ähnliche Bauweise umgesetzt. Quelle: Roland Hermstein/ Archiv

Im Wesentlichen nimmt der Neubau zwar die bisher bereits versiegelte Sportplatzfläche ein, die Inanspruchnahme des Gehölzbestands war dennoch nicht vollständig zu vermeiden, heißt es von Seiten der Stadt. Dabei werden Bäume entnommen, die ohnehin abgängig sind oder deren Erhalt aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Baufeld nicht möglich ist. Soweit die Möglichkeit bestand, wurden die Gehölze in die Planungen des neu anzulegenden Außenbereichs der Kindertagesstätte integriert.

Stadtmitte: Baustelle wird erst Anfang Juni eingerichtet

Die eigentliche Baustelleneinrichtung wird voraussichtlich Anfang Juni erfolgen. Das Aufstellen der Modulbauten ist nach aktuellem Terminplan für Ende August, die bauliche Fertigstellung für das erste Quartal 2022 vorgesehen.

Von der Redaktion