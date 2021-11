Stadtmitte: Der neuer Ortsbürgermeister heißt Erich Schubert (SPD)

Stadtmitte

Der Ortsrat Stadtmitte Wolfsburg hat einen neuen Ortsbürgermeister. Einstimmig wurde in der konstituierenden Sitzung am Dienstag im Ratssitzungssaal Erich Schubert (SPD) zum Nachfolger von Detlef Conradt (ebenfalls SPD) gewählt, der nach rund 20-jähriger Amtszeit nicht mehr für den Ortsrat kandidiert hatte.

Ebenso einstimmig erfolgte unter der Wahlleitung von Alterspräsidentin Ramona Clay-Fink die Nominierung der beiden gleichberechtigten Stellvertreter: Es sind Uwe Conradt, Fraktionssprecher Bündnis 90/Grüne, und der PUG-Fraktionssprecher Jens Tönskötter. Obwohl mit vier Vertretern im Ortsrat präsent, ging die CDU leer aus. Da die Christdemokraten allerdings für die schließlich Gewählten ebenfalls die Hände hoben, tat auch dies der Harmonie der ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode keinen Abbruch.

Bürgermeister Viereck lobt die Arbeit des Ortsrates Stadtmitte

Dafür hatte bereits zuvor Bürgermeister Ingolf Viereck (SPD) die Weichen gestellt, als er die besondere Bedeutung des Ortsrates Stadtmitte herausstellte. „An der Wohnungsbauoffensive und der verkehrlichen Neugestaltung Wolfsburgs hat dieser Ortsrat maßgeblich mitgewirkt“, lobte Viereck in Vertretung von Oberbürgermeister Dennis Weilmann die Crew um den ausscheidenden Detlef Conradt.

Der scheidende Ortsbürgermeister Detlef Conradt (rechts) erhielt von Bürgermeister Ingolf Viereck die Ehrenplakette der Stadt Wolfsburg. Quelle: Burkhard Heuer

Dem wiederum dankte Viereck für sein Engagement in 20 Jahren an vorderster Front. „Wir brauchen Menschen wie ihn“, sagte Viereck und sprach die Hoffnung aus, dass sich Conradt auch weiterhin an sozialen Bereichen wie der Wolfsburger Tafel beteilige. Als äußeres Zeichen der Anerkennung erhielt Conradt die Ehrenplakette der Stadt.

Detlef Conradt seinerseits dankte für die Würdigung und bekannte, in den Jahren nicht nur viele Menschen kennengelernt, sondern auch für sich viel gelernt habe. Zufrieden äußerte sich Conradt darüber, dass man einige wichtige Ziele erreicht habe, unter anderem die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr.

Das sind die neuen Sanierungsbeiräte für Handwerteviertel und Höfe:

Keine Probleme gab es bei der Nominierung von Sanierungsbeiräten für das Handwerkerviertel und das Sanierungsgebiet „Höfe.“ Im Handwerkerviertel sei fantastische Arbeit geleistet worden, unterstrich Jens Tönskötter. Gemeinsam mit Uwe Conradt und dem neu gewählten Jan Sibbersen(CDU) wolle man dies fortsetzen.

Ortsrat Stadtmitte: Die konstituierende Sitzung fand im Ratssitzungssaal statt. Quelle: Burkhard Heuer

Nicht ganz so zufrieden äußerte sich Bastian Zimmermann (Die Linke) über das Vorhaben Höfe. „Hier hat sich bei uns viel Frustration breitgemacht, weil von der Verwaltung diverse Vorschläge als obsolet eingestuft wurden“, sagte der Linke und stellte sein Amt zur Verfügung. Neu vertreten sind dort Ursula Bettin (CDU), Katrin Weidmann (Bündnis 90/Grüne) und Marcus Musiol (SPD).

1,3 Millionen Euro für neuen Fulldome-Projektor im Planetarium

Einen Vorgeschmack auf die anstehenden Herausforderungen in der kommenden Legislaturperiode allerdings gab es für die 17 Ortsratsmitglieder bereits, als eine richtungsweisende Entscheidung für das Planetarium zur Vorberatung anstand. 1,3 Millionen Euro sind erforderlich, um die störungsanfälligen Fulldome-Video-Projektoren zu ersetzen. Zu einer Entscheidung konnte man sich nicht durchringen.

Das ist der neue Ortsrat Stadtmitte Der Ortsrat Stadtmitte hat 17 Mitglieder, Erich Schubert (SPD) ist der Ortsbürgermeister. Stellvertreter sind Jens Tönskötter (Fraktionssprecher PUG) und Uwe Conradt (Fraktionssprecher Grüne). Das sind die weiteren Mitglieder: – Tobias Berngruber (Volt) – Ursula Bettin (CDU) – Ramona Clay-Fink (SPD) – Walter Fink (SPD) – Elisabeth Helmke (Bündnis 90/ Die Grünen) – Marcus Musiol (SPD) – René Neumann (CDU) – Markus Nöhre (FDP) – Brid Rethfeld (CDU) – Iris Schubert (SPD) – Jan Sibbersen (CDU) – Thomas Stein (PUG) – Bastin Zimmermann (Die Linke) – Katrin Weidmann (Bündnis 90/ Die Grünen)

Angesichts der hohen Kosten folgte man dem Vorschlag von Jens Tönskötter, das Vorhaben auf Grund seiner finanziellen Tragweite doch lieber zunächst dem Finanzausschuss zu überlassen. Grundsätzlich allerdings war man sich einig: Das Planetarium als außergewöhnliche Attraktion (Jan Sibbersen) muss erhalten bleiben. Iris Schubert (SPD) warnte: „Ohne die Erneuerungen ist der Betrieb gefährdet.“

In abschließenden Anträgen und Anregungen ging es unter anderem um eine Baustelle in der Dieselstraße, die den vorhandenen Fuß- und Radweg blockierte. Für die Attraktivitätssteigerung des Steimker Berg will der Geschäftsbereich Grün im Januar 2022 ein neues Konzept vorstellen. Und ein Dauerbrenner wird auch in den kommenden Jahren der Ortsratsarbeit die Stadtmitte bewegen: In vielen Bereichen und wird trotz ausgeschilderter Tempobegrenzung einfach zu schnell gefahren.

Von Burkhard Heuer