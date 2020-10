Wolfsburg

Eines ist Wolfsburgs Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders wichtig: Die jungen Leute sollen mitreden dürfen und Möglichkeiten erhalten, sich auszuprobieren. Er selbst widmet sich nun ebenfalls neuen Herausforderungen: Zum 1. Januar soll er die Leitung des Fachbereichs Jugend und Familie in Hannover übernehmen.

Als im Sommer die Anfrage des von der Landeshauptstadt Hannover beauftragten Headhunters kam, sei ihm die Entscheidung, seinen Hut ins Rennen zu werfen, nicht leicht gefallen. „In Wolfsburg ist schon vieles auf den Weg gebracht worden, es gibt tolle Kolleginnen und Kollegen und sehr gute Rahmenbedingungen zum Gestalten von Kinder- und Jugendarbeit. Aber der Schritt ist auch eine spannende Herausforderung und die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung“, sagt Czimczik.

Kinder und Jugendliche sollen in die Jugendarbeit mit eingebunden werden

Czimczik, der gebürtig aus Neustadt am Rübenberge kommt, hatte bereits 2001 bis 2008 als Bildungsreferent und Geschäftsführer beim Stadtjugendring gearbeitet, war dann als Generalsekretär zum Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder nach Kassel gewechselt. 2013 kehrte er als Stadtjugendpfleger nach Wolfsburg zurück. Zu seinen größten Projekten habe die Entwicklung eines neues Rahmenkonzeptes für die Jugendtreffs, Heime und Freizeit-Einrichtungen gehört. Das Motto lautete „Jugend Raum geben“.

Außerdem brachte Czimczik zwei Jugendzentren auf den Weg. „Das ist nicht alltäglich, dass man die Möglichkeit hat, zwei neue Standorte mitzuentwickeln“, sagt Czimczik. Im Juli 2015 eröffnete die „Haltestelle“ in der Markthalle am Nordkopf, im Mai 2018 das „Café Extrem“ auf dem Laagberg. Wichtig war ihm, die jungen Leute selbst immer wieder in den Blick zu nehmen. „Kinder und Jugendarbeit soll sich aus Kindern und Jugendlichen heraus mit entwickeln“, sagt Czimczik. Er lobt nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Team der Jugendförderung, sondern auch die ehrenamtlichen Strukturen in Wolfsburg.

Viele Freizeiten und Aktivitäten mussten wegen Corona abgesagt werden

Die Corona-Pandemie habe die Jugendarbeit deutlich erschwert. „Es gab wegen der Abstands- und Hygieneregeln viele Methoden und Inhalte, die wir nicht umsetzen konnten. Sämtliche überregionalen Ferienzeiten mussten abgesagt werden“, so Czimczik. Auch das Kinder- und Jugendfestival „Luftsprünge“ am Schillerteich konnte nicht stattfinden.

Sein Wechsel nach Hannover ist für den 1. Januar geplant, derzeit laufe die Planung für die Übergangszeit und der Angebote der Jugendförderung für das nächste Jahr. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, schließt Czimczik.

Von Christian Opel