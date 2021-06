Stadtelternrat Wolfsburg fordert sichere Zukunft für Sprachlernklassen

Wolfsburg

Für den Erhalt der Förderung von Sprachlernklassen kämpfen Eltern in ganz Niedersachsen. Der Stadtelternrat aus Wolfsburg hat in seiner jüngsten Sitzung einen offenen Brief verfasst, den der Vorsitzende Alexander Paul jetzt an Niedersachsens Bildungsminister Grant Hendrik Tonne schickte. Hintergrund: Zum Schuljahresbeginn müssen Sprachlernklassen neu bewilligt werden – und ob das im Einzelfall möglich ist, das macht das Landesministerium auch vom Pesonalstand abhängig.

Sorge um die Zukunft in den Schulen

„Der Lehrermangel ist das schlimmste Problem, da wird seit Jahren einfach weggeguckt“, sagt Alexander Paul. Die Unsicherheit für die Schulen, ob es für „ihre“ Sprachlernklassen eine Zukunft gibt, ist mehr als nur unbefriedigend. „Es gibt große Sorgen. Ich weiß von Schulleitungen, dass viele Schülerinnen und Schüler ihr Abschlussziel nicht erreicht hätten, wenn es nicht zu Beginn die Sprachförderung gegeben hätte“, so Paul.

Die Stadt Wolfsburg habe in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Zuwanderung erlebt. „Und es ist kaum zu erwarten, dass sich daran etwas fundamental ändern wird, zumal über ein Gesetz zur geregelten Zuwanderung nachgedacht wird“, heißt es in dem offenen Brief.

Sprachlernklassen in Wolfsburg Die Standorte und die Anzahl der Sprachlernklassen in Wolfsburg schwankte je nach Bedarf und erteilter Bewilligungen durch die Landesschulbehörde in den letzten Jahren erheblich. Hier eine Übersicht: 2014/15: 4 Sprachlernklassen Bunte Grundschule Detmerode, Hauptschule Fallersleben, Wolfsburger Oberschule Westhagen 2015/16: 11 Sprachlernklassen Bunte Grundschule, Regenbogenschule, Hauptschule Fallersleben, Wolfsburger Oberschule, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule 2016/17: 13 Sprachlernklassen Bunte Grundschule, Grundschule Fallersleben, Käferschule Reislingen, Hauptschule Fallersleben, Wolfsburger Oberschule, Realschule Fallersleben, Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule 2017/18: 5 Sprachlernklassen Grundschule Fallersleben, Hauptschule Vorsfelde, Wolfsburger Oberschule, Leonardo-da-Vinci Gesamtschule 2018/19: 2 Sprachlernklassen Wolfsburger Oberschule 2019/20: 1 Sprachlernklasse Wolfsburger Oberschule 2020/21: 2 Sprachlernklassen Hauptschule Fallersleben, Wolfsburger Oberschule

Aber auch deutsche SchülerInnen profitierten – vor allem dann, wenn eine verzögerte Entwicklung vorliegt. „Nur FörderlehrerInnen sind in der Lage, mit Sprach- und Sprechschwierigkeiten professionell umzugehen und auch Hörstörungen früh zu erkennen und ihnen entgegen zu wirken“, sind die Wolfsburger Eltern überzeugt. Das Beherrschen der Sprache sei die entscheidende Basis zum Verstehen und Erlernen sämtlicher Kulturtechniken sowie auch für die persönliche Entwicklung.

Kapazitäten aufgestockt

Sprachlernklassen gibt es in Wolfsburg nicht erst seit der Zuwanderung von Menschen aus dem syrischen Kriegsgebiet in den Jahren ab 2014. Schon 2008 entstand eine Sprachlernklasse an der Hauptschule in Fallersleben. Und auch die Oberschule Westhagen profitierte davon, dass die Kapazitäten im Jahr 2015 aufgestockt wurden. Weitere geförderte Standorte waren die Grundschule in Detmerode und die Regebogengrundschule in Westhagen sowie die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule.

Es geht dabei übrigens nicht um Dauer-Förderung, sondern tatsächlich um kurzfristige Intensiv-Hilfe vor der Integration in die Regelschule. Nur vier bis zwölf Monate bleiben die meisten Mädchen und Jungen in den deutlich kleineren Klassen, in denen zwar Deutsch als Fremdsprache im Vordergrund steht, wo aber auch schon Grundlagen der Naturwissenschaften vermittelt werden.

Ministerpräsident Stephan Weil besuchte an der Käthe Kollwitz-Schule auch eine Sprachlernklasse. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ministerpräsident Stephan Weil könnte seinem Kultusminister und SPD-Parteikollegen Tonne übrigens aus eigener Anschauung vom Erfolg des Prinzips berichten: Weil besuchte im Rahmen des Europatags zuletzt am 10. Juni eine Schule in Hannover und sprach dort auch mit Schülerinnen und Schülern einer Sprachlernklasse.

Von Andrea Müller-Kudelka