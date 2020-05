Stadtbücherei ist wieder geöffnet: So funktioniert die Ausleihe

Wolfsburg

Die Stadtbibliothek Wolfsburg hat nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Die Besucher freuen sich, dass sie im Alvar-Aalto-Kulturhaus wieder nach Büchern, Zeitschriften, DVDs und CDs stöbern können. Allerdings muss beim Betreten ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt werden und es gilt eine Maskenpflicht.

Marko Bentlewski gehörte zu den ersten Besuchern am Montag. In die Bücherei dürfen maximal 20 Gäste gleichzeitig, deshalb bekommt nach dem Ausfüllen des Fragebogens jeder einen großen weißen Korb überreicht – so lässt sich die Besucherzahl kontrollieren. „An die Maske muss ich mich noch gewöhnen, ansonsten sind die Vorschriften angemessen“, sagte Bentlewski.

Die Stadtbibliothek Wolfsburg bot in den beiden vergangenen Wochen einen eingeschränkten Service am Fenster an. Dort konnten vorbestellte Medien ausgeliehen und gelesene Bücher zurückgegeben werden. Das Angebot wurde von Carolin Lienkamp und ihren Kindern gerne genutzt, trotzdem sei das Aussuchen vor Ort schöner. „Wir haben uns immer gut betreut gefühlt. Allerdings ist es angenehmer, die Bücher nicht nur am PC auszusuchen“, so die 46-Jährige.

Ausgang bei der Jugendbibliothek

Das Team der Stadtbibliothek hat sich intensiv auf die Öffnung vorbereitet und ein Konzept erarbeitet. Rote runde Sticker am Eingang zeigen den Abstand, am Tresen und den Schreibtischen sind Plexiglasscheiben angebracht, nur jeder zweite PC-Arbeitsplatz darf besetzt sein und einige Tische dürfen gar nicht benutzt werden. Außerdem gilt in der Bibliothek eine Einbahnstraßenregelung.

Medien können nur am Eingang zurückgegeben werden, die Ausleihe findet am Ausgang bei der Kinder- und Jugendbibliothek statt. Entsprechende Hinweisschilder wurden aufgehängt, doch einigen Besuchern musste der Ausgang gezeigt werden. „Zudem bitten wir um eine zügige Ausleihe, damit die Körbe nicht zu lange besetzt sind und viele Wolfsburger den Vorortservice nutzen können“, erklärte Bibliotheksleiterin Petra Buntzoll.

Zu Hause wird viel gelesen und vorgelesen

Anne Kulka gab mit ihren Kindern Johanna (5) und Jonathan (3) viele Bücher zurück, bevor die Suche nach neuen Hörbüchern, CDs und Lesestoff losging. „Im Moment lesen wir noch mehr als sonst. Besonders zum Vorlesen brauchen wir immer Nachschub“, erzählte die 38-jährige Wolfsburgerin.

Wer Bücher, Zeitschriften, DVDs oder CDs ausleihen möchte, aber nicht lange in der Bibliothek suchen will, kann die Medien weiterhin telefonisch oder per E-Mail bestellen. Allerdings sollte vorher im Onlinekatalog der Bibliothek recherchiert werden, ob die Medien verfügbar sind. Anschließend informiert die Bücherei über den Abholtermin. „Es dürfen maximal zehn Medien pro Woche und Haushalt ausgesucht werden“, so Buntzoll. Bei der Ausleihe vor Ort gibt es keine Beschränkungen. Nach der Rückgabe bleiben die Medien wie zuvor bis zu 72 Stunden in Quarantäne.

Ebenso wie der Abholservice bleibt das Angebot für Schüler bestehen. Sie können die Stadtbibliothek für fünf Stunden am Tag als Lernort nutzen. Die Mund-Nasen-Bedeckung kann am Sitzplatz abgenommen werden, jedoch sollten sich die Schüler vorher telefonisch unter (05361) 28 25 30 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de anmelden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig