Ob am Allersee, im Garten oder in einem Café: Ein Buch ist immer ein netter Begleiter. Welche Bücher dieses Jahr besonders gefragt sind, verrät die Leiterin der Wolfsburger Stadtbibliothek Petra Buntzoll. Zudem gibt sie Tipps, welche Bücher unbedingt noch aufgeschlagen werden sollten.

Viele Wolfsburger bleiben dieses Jahr in den Ferien zu Hause oder unternehmen Ausflüge in die Region. Das spiegelt sich bei den aktuell ausgeliehen Büchern wider. „Regionale Literatur wie Reiseführer für die Nord- und Ostsee werden häufig ausgeliehen. Dagegen bleiben die Fernreise-Bücher im Regal stehen, diese waren in den letzten Jahren sonst der Renner“, sagt Buntzoll.

Stadtbibliothek Wolfsburg trägt zur Meinungsbildung bei

Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur die Reisepläne, sondern auch die Ausstattung der städtischen Bücherei. Während der Krise und der wochenlangen Schließung der Stadtbibliothek Wolfsburg wurden zahlreiche elektronische Medien wie E-Books und E-Magazine für die Onleihe, also die Ausleihe über das Internet, angeschafft. Das zahlte sich aus: In den Monaten März, April und Mai wurden 26 Prozent mehr Medien über die Onleihe ausgeliehen als im vorherigen Jahr. Zudem haben im Durchschnitt 18 Prozent mehr Nutzer das Angebot via Tablet, Computer oder E-Reader genutzt.

Die Bücherei versucht jedes Thema – auch wenn es kontrovers diskutiert wird – ganzheitlich abzubilden. Daher wurden auch zu Corona zahlreiche Titel eingekauft. „Mit dem Angebot wollen wir den Pluralismus abbilden, sodass sich der kritische Bürger selbst eine Meinung bilden kann“, erklärt Uwe Nüstedt von der Stadtbibliothek Wolfsburg. Für Kinder und Jugendliche gibt es Bücher, die das Virus erklären wie „Conni macht Mut in Zeiten von Corona“ von Liane Schneider oder „Ich mag Corona nicht!“ von Karin Waldl. Die Bücher über die Pandemie sind fast immer vergriffen.

Roman aus Wolfsburg unter den beliebtesten Büchern

Sehr gefragt sind auch die Rubriken Kochen, Basteln, Stricken, Do-it-yourself und nach wie vor Bücher zur gesunden Ernährung. Dabei wurde der „Ernährungskompass“ und „Zuckerfrei für Berufstätige“ am häufigsten ausgeliehen. Auf Platz Eins der meist gelesenen E-Books steht der Krimi „Muttertag“ von Nele Neuhaus, gefolgt von „Opfer 2117“ ( Jussi Adler-Olsen) und „Wer Strafe verdient“ ( Elizabeth George).

Publikumslieblinge sind auch die Bücher von Peter Prange. Sein Roman „Unsere wunderbaren Jahre“ wurde von der ARD verfilmt, sein anderes Werk „Eine Familie in Deutschland“ spielt in der VW-Stadt. Zudem tauchen auch die Autoren Lucinda Riley, Sebastian Fitzek, Melanie Raabe, Jojo Moyes, Amelie Fried und Klaus-Peter Wolf auf der Top-100-Liste der am häufigsten entliehenen E-Medien 2020 auf.

Die 10 besten Bücher für heiße Tage In der Stadtbibliothek Wolfsburg gibt es zahlreiche Thriller, Liebesgeschichten und Dramen. Petra Buntzoll, Leiterin der Stadtbücherei, gibt einen Überblicke, welche Bücher gerade im Trend sind: 1. Peter Prange: „Eine Familie in Deutschland“ mit den beiden Teilen „Zeit zu hoffen, Zeit zu leben“ und „Am Ende die Hoffnung“ (Historischer Roman) 2. Julie Peters: „Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg“ (Roman) 3. Karsten Dusse: „Achtsam morden“ (Krimi) 4. Claire Douglas: Still Alive – Sie weiß, wo sie dich findet (Psychothriller) 5. Kira Mohn: „Show me the Stars“ (Liebesroman) 6. Sebastian Fitzek: „Das Geschenk“ (Psychothriller) 7. Maria Nikolai: „Die Schokoladenvilla“ (Liebesroman) 8. Klaus-Peter Wolf: „Ostfriesenfluch“ (Krimi-Reihe) 10. Melanie Raabe: „Die Wälder“ (Thriller) 11. Jeff Kinney: „Gregs Tagebuch 10 – So ein Mist!“ (Jugendbuch-Reihe)

Von Ann Kathrin Wucherpfennig