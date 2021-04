Stadt will mehr Tempo – so läuft es mit den Impfungen in Wolfsburg

Wolfsburg

Seit dem 15. Februar ist das Wolfsburger Impfzentrum in Betrieb, zuvor hatten mobile Impfteams bereits Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft. Nach rund zwei Monaten fällt die Bilanz durchwachsen aus: Insgesamt 17 056 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben eine Erstimpfung erhalten. Das sind 13,7 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger. 8025 Personen und damit 6,5 Prozent haben auch den Termin für die zweite Dosis bereits hinter sich.

Größtenteils kam der Impfstoff von Biontech zum Einsatz

Bis zum 9. April haben daher insgesamt 25 081 Impfungen in Wolfsburg stattgefunden. Bei einem Großteil davon, nämlich 18 313 Mal, kam das Vakzin von Biontech zum Einsatz.

Zufrieden ist die Stadt damit nicht. Oberbürgermeister Klaus Mohrs hatte erst in der vergangenen Woche betont: „Das Impftempo allein in unserem Impfzentrum könnte vervielfacht werden, wenn eine deutlich höhere Zahl an Impfstoffmengen ankäme.“ Immerhin: Die rund 4000 Dosen Impfstoff, die die Stadt in der vergangenen Woche vom Land erwartet hatte, seien tatsächlich angekommen.

Bei den Zweitimpfungen liegt die Impfquote der Stadt über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Bei den Erstimpfungen ist die Quote in Wolfsburg momentan hingegen niedriger: Bundesweit haben bis zum Montag 15,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mindestens eine Erstimpfung erhalten, in Niedersachsen sind es 15,1 Prozent, dagegen in Wolfsburg nur 13,7 Prozent. Durch eine zweite Dosis vollständig geschützt sind deutschlandweit bislang 6,1 Prozent und auf Landesebene 5,9 Prozent, hier steht Wolfsburg mit 6,5 Prozent etwas besser da. Allerdings stammen die Daten von Bund und Land nicht wie die der Stadt von Freitag, sondern von Montagmorgen.

Ende April sollen Niedersachsens Hausärzte 300 000 Dosen Impfstoff erhalten

Durch den Impfstart bei den Hausärzten stieg die Zahl der Impfungen zuletzt bundesweit an. Genaue Zahlen, wie viel Impfstoff bereits in Wolfsburger Praxen angekommen ist, konnte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, am Dienstag auf WAZ-Anfrage noch nicht nennen. In dieser und der vergangenen Woche seien jeweils 90 000 Dosen Impfstoff nach Niedersachsen geliefert worden. Die gute Nachricht: In der kommenden Woche sollen es laut Haffke bereits 96 000 Dosen sein und in der danach 300 000. Der Grund für den deutlichen Anstieg: Ende April sollen die Hausärzte nicht mehr nur das Vakzin von Biontech erhalten, sondern auch das von Astrazeneca.

