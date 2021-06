Stadt verzichtet auf Gebühr: Wolfsburgs Wirte dürfen Terrassen vergrößern

Wolfsburg

Mit den wärmeren Temperaturen herrscht auf den Terrassen von Wolfsburgs Gastronomen wieder viel Betrieb. Außerdem wirft die Fußball-EM ihre Schatten voraus. Die Stadt macht es für die Wirte deshalb jetzt einfacher, draußen noch mehr Plätze anzubieten: Wie bereits im vergangenen Jahr verzichtet sie auf die Sondernutzungsgebühren für Sitzplätze auf öffentlichen Flächen.

In der Porschestraße zahlen Gastronomen sonst viel Geld

In der Porschestraße mussten Gastronomen vor der Pandemie beispielsweise Gebühren in Höhe von 1,60 Euro je Quadratmeter und Tag zahlen, wenn sie Stühle und Tische vor ihre Restaurants oder Cafés anbieten wollten. In diesem Jahr stellt die Stadt die Flächen kostenlos zur Verfügung. Außerdem will sie Erweiterungen der Außenflächen „wohlwollend genehmigen“. Einzige Einschränkung: Sie dürfen keine Flucht- und Rettungswege einschränken.

„Die lange Durststrecke der Gastronomen wollen wir als Stadt Wolfsburg mit diesen Maßnahmen zumindest teilweise abmildern“, erklärt Stadtrat Andreas Bauer. Er ergänzt: „Ich hoffe für die Gastronomen auf einen Sommer mit gutem Wetter, eine erfolgreiche Europameisterschaft der deutschen Nationalmannschaft und wünsche mir für uns alle konstant sinkende Inzidenzzahlen.“

Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone: „Es hat uns alle sehr gefreut, dass das so unkompliziert möglich ist.“ Quelle: Britta Schulze

Viele Gäste ziehen momentan Plätze draußen vor

Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone bezeichnet die Entscheidung der Stadt als „absolut wichtig“: „Es hat uns alle sehr gefreut, dass das so unkompliziert möglich ist.“ Für die Wirte seien die Terrassen momentan extrem wichtig, da viele Gäste aufgrund der Testpflicht in der Innengastronomie lieber draußen sitzen. „So können wir zwei, drei Tische mehr aufstellen, ohne etwas dafür zu bezahlen“, sagt Perricone.

Von Melanie Köster