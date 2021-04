Wolfsburg

Mit einer aufsehenerregenden Aktion wollen die Stadt und die IG Metall Wolfsburg ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Mit Einbruch der Dunkelheit am Donnerstagabend sollen das Rathaus in Rot, der Farbe der IG Metall, und das Gewerkschaftshaus in Grün, der Farbe der Stadt Wolfsburg, illuminiert werden.

Anlass ist der digitale Arbeitnehmer-Empfang, zu dem die IG Metall und die Stadt am Freitag, 30. April, um 18 Uhr einladen. „Nachdem im vergangenen Jahr der Arbeitnehmer-Empfang aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen musste, freuen wir uns sehr darüber, in diesem Jahr eine digitale Version anbieten zu können“, betont Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer. Auch noch über das Wochenende sollen die Gebäude in Rot und Grün leuchten.

„Nur eine Gesellschaft der Solidarität ist eine starke Gesellschaft“

„In Zeiten der Pandemie ist Verbundenheit ein wichtiges Gut. Wir alle haben die Möglichkeit aufeinander zu achten und den Mitmenschen zu helfen, indem wir möglichst zuhause bleiben und unnötige Kontakte meiden“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Gleichzeitig können wir nur gemeinsam die aktuellen Herausforderungen meistern und die Zukunft nach der Pandemie gestalten. Nur eine Gesellschaft der Solidarität ist eine starke Gesellschaft“.

Vortrag zum Thema „Digitaler Kapitalismus“

Gastredner des diesjährigen Arbeitnehmer-Empfangs ist Prof. Dr. Philipp Staab, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Thema lautet „Digitaler Kapitalismus – Mythos oder Realität?“: Beherrschten vor 20 Jahren noch Industriekonglomerate, Energiekonzerne und Banken die Rangliste der wertvollsten Unternehmen, wurden diese längst von Internetgiganten wie Google, Apple, Amazon und Tencent abgelöst. Die digitale Technik ist mit Smartphones oder internet-fähigen Waschmaschinen allgegenwärtig. Das Spezifische am digitalen Kapitalismus, so Staab, sei die Herausbildung „proprietärer Märkte“: Früher sei es darauf angekommen, Dinge herzustellen und mit Gewinn zu verkaufen. Im Zeitalter der „Unknappheit“ gehe es um das Eigentum an den Märkten selbst.

