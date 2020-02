Stadt spart die geplanten Holzdecks vor der Goetheschule ein

Stadtmitte

Die gute Nachricht: Der Umbau des Platzes vor der Goetheschule in den Höfen ist abgeschlossen. Die Schlechte: Weil die Stadt sparen muss, fielen die geplante Holzdecks, die zwischen den Bäumen als Sitzflächen oder Bühne dienen sollten, zum Opfer. Das teilte Stadtplaner Marc Heinisch am Dienstagabend dem Sanierungsbeirat mit.

Sanierungsbeirat Höfe tagt regelmäßig

Dieses Gremium besteht aus Anwohnern, Ortsräten und Vertretern von Stadt und Neuland und tagt regelmäßig. Die Modernisierung des Wohngebietes „Höfe“ wird seit 2016 vom Bund mit mehreren Millionen Euro gefördert. Denn: Dieses Viertel steht unter Denkmalschutz, eine Sanierung muss entsprechend behutsam vorgenommen zu werden. Ein großes Thema ist die energetische Sanierung der Häuser – und der Fenster. Aber auch Mülltonnen- und Wäscheplätze, Briefkastenanlagen, Wege sollen gestaltet werden. Platz für E-Ladesäulen und Fahrräder soll ebenfalls in den nächsten Jahren geschaffen werden.

Die Höfe in Bildern – viel Spaß beim Anschauen:

Zur Galerie Das Viertel ist beliebt bei Anwohnern, weil es Charme ausstrahlt und in direkter Nähe zur City steht.

Ein erstes Projekt ist endlich abgeschlossen: die 1,3 Millionen Euro teure Umgestaltung des Schulhofes der Goetheschule. Die Fläche ist jetzt barrierefrei, großzügig geschnitten und geht fließend in die nebenanliegende Wiese des Wohnensembles „Goethepark“ über.

Aus Kostengründen wurden die Holzdecks zurückgestellt

Eigentlich sollten dort an den Bäumen Holzdecks aufgestellt werden. Doch sie fielen dem Rotstift wegen der angespannten Haushaltslage zum Opfer, wie Stadtplaner Marc Heinisch am Mittwoch mitteilte: „Aus Kostengründen wurden die Holzdecks zurückgestellt.“

Platz vor der Goetheschule bekommt mehr Mülleimer

Dennoch will die Stadt schleunigst Bänke aufstellen lassen. Und auch weitere Papierkörbe sollen folgen. An einigen Stellen habe man Trampelpfade ausfindig machen können – dort werden Büsche gepflanzt, damit Spaziergänger die vorgegebenen Wege nutzen. Zum Tag der Städtebauförderung am 15. Mai soll der neue Quartiersplatz offiziell eingeweiht werden.

Weil die Stadt sparen muss, kommt aktuell so manches geplantes Projekt auf den Prüfstand. Deshalb kam beim Sanierungsbeirat auch die Sorge auf, ob bei der Höfe-Modernisierung der Rotstift angesetzt werden könnte. Heinisch konnte aber Entwarnung geben: „Da ein großer Teil der Projekte durch Fördermittel finanziert wird und wir diese Mittel auch überprüfen müssen, ist das unwahrscheinlich.“

Lesen Sie auch:

Das sind die Höfe Die Höfe: Das Gebiet wird begrenzt durch Goethestraße, Schillerstraße, Heinrich-Heine-Straße und Lessingstraße. Das ganze Areal soll saniert werden, bei der Goetheschule (Musikschule) haben die Arbeiten schon begonnen. Einwohner: 1800 Menschen. Baujahr der Häuser: fast ausschließlich 1938 bis 1945. Fördersumme: 4,7 Millionen Euro in zehn Jahren. Maßnahmen: Umbau des Schulhofes der Goetheschule (abgeschlossen), Hofgestaltung zwischen Immermannhof und Dantehof, neue Fenster, energetische Dämmung, Barrierefreiheit, Verbesserung der Ost-West-Wegeverbindung.

Von Claudia Jeske