Stadt führt ab Freitag 2G-Regel in allen Wolfsburger Schwimmbädern ein

Wer in Wolfsburg schwimmen gehen will, muss ab sofort entweder geimpft oder genesen sein: Die Stadt wendet die 2G-Regel ab Freitag, 1. Oktober, in allen städtischen Bädern an. Ein negativer Corona-Test reicht daher nicht mehr aus, um das Hallenbad Sandkamp, das Lehrschwimmbecken in Heiligendorf oder das Badeland zu besuchen.

Die neue Regelung gilt laut der Stadt sowohl für die öffentliche Nutzung als auch für den Vereins- und Kursbetrieb. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren müssen keine Impfung oder Genesung nachweisen, da sie sich für die Schule regelmäßig testen. Von der 2G-Regelung ausgenommen sind außerdem Menschen, die über eine Bescheinigung nachweisen können, dass die Impfung bei ihnen aus medizinischen Gründen nicht angeraten ist.

Die Bäder sollen zum Normalbetrieb zurückkehren

Der Vorteil, den sich die Stadt von der neuen Regelung verspricht: Ab sofort sei in den Bädern eine weitgehende Rückkehr zur Normalität möglich, Schwimmerinnen und Schwimmer müssen keine Masken mehr tragen, es gibt keine Abstandsregeln mehr. Zudem will die Stadt wieder mehr Gäste zulassen. Für das Badeland bedeute das, dass statt aktuell maximal 550 Gäste nach der Umstellung auf die 2G-Regelung gleichzeitig 1200 Gäste anwesend sein dürfen. In Sandkamp und in Heiligendorf führt 2G dazu, dass die Anzahl von Kindern, die an Schwimmkursen teilnehmen kann, fast verdoppelt wird: Statt 215 Kindern sollen dann wöchentlich 424 Kinder schwimmen lernen. Auch an Präventions- und Reha-Kursen sollen wieder mehr Menschen teilnehmen können.

„Wir sind uns der Einschränkung für ungeimpfte Erwachsene durch die Einführung der 2G-Regelung bewusst und bedauern dieses auch. Für den Schritt zu 2G spricht aber die Reduzierung der Infektionsgefahr und die Tatsache, dass der Besuch der Bäder ohne Masken und Abstandsregelungen für viele Menschen ein Stück unbeschwerte Normalität und vertrauten Alltag zurückbringt“, meint Stadträtin Monika Müller.

Stadträtin Monika Müller: „Wir sind uns der Einschränkung für ungeimpfte Erwachsene durch die Einführung der 2G-Regelung bewusst.“ Quelle: Roland Hermstein

Mutter fürchtet Benachteiligung von Kindern mit ungeimpften Eltern

Mindestens eine Wolfsburger Mutter hatte sich bereits am Dienstag an die Stadt gewandt und ihre Enttäuschung über die neue Regel zum Ausdruck gebracht. Aus ihrer Sicht bedeutet 2G den Ausschluss ihres Sohnes vom Schwimmunterricht, da er kein geimpftes Elternteil habe.

Müller sieht diese Gefahr nicht: „Natürlich können Kinder nicht geimpfter Elternteile weiterhin an Schwimmkursen teilnehmen. Die Eltern können beispielsweise mit anderen Eltern eine Übergabe des Kindes im Eingang vereinbaren und ihr Kind dort dann auch wieder in Empfang nehmen. Oder ein Angehöriger oder guter Bekannter mit Impfung übernimmt diese Aufgabe.“

