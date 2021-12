Wolfsburg

Das Kennzeichen am Auto ist für viele ein Stück Identität. Die Heimat heißt HE, WF oder eben in Wolfsburg WOB. Beliebtes Spiel im Autobahn-Stau: Kennzeichen-Raten. Künftig gibt es vielleicht etwas Neues zum Rätseln, denn die Stadt Wolfsburg hat ein weiteres „Unterscheidungskennzeichen“ beantragt: WBG.

Bevor jetzt alle hektisch versuchen, sich online schnell das nächste Wunschkennzeichen mit dem guten, alten WOB zu sichern, kann hier beruhigt werden. Das WOB bleibt. Noch ist nämlich gar nicht sicher, ob das neue WBG überhaupt zum Einsatz kommt. „Keine Aufregung“, sagte Stadtrat Andreas Bauer jüngst im Ausschuss für Bürgerdienste: „Soweit sind wir noch lange nicht.“

Der Platz auf den Nummernschildern ist begrenzt

Aber die Stadt will vorbereitet sein, wenn in Zukunft nach und nach mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen und die möglichen Kombinationen für Nummernschilder ausgehen könnten. Denn erlaubt sind maximal acht Ziffern. Bleiben nach Abzug der drei Buchstaben fürs Ortskürzel und dem zusätzlichen „E“ für die Stromer noch jeweils zwei Buchstaben und zwei Ziffern oder alternativ ein Buchstabe und drei Ziffern. Macht nach Abzug nicht erlaubter Kombinationen rund 93000 mögliche E-Auto-Kennzeichen.

Rund 138 000 Autos in Wolfsburg zugelassen

In ferne Zukunft geblickt, könnte das tatsächlich einmal knapp werden. In Wolfsburg gab es im Jahr 2020 laut Kraftfahrzeugbundesamt (KBA) knapp 88000 Neuzulassungen, mit Stand vom 1. Januar 2021 waren insgesamt rund 138000 Autos zugelassen. „Um der Situation der steigenden Zulassungszahlen bei E- und Hybridfahrzeugen vorbeugend und mit entsprechendem Vorlauf proaktiv begegnen zu können, hat die Stadt Wolfsburg beim Bund über das Land Niedersachsen die Zuteilung eines weiteren Unterscheidungszeichens beantragt“, teilt die Pressestelle auf WAZ-Anfrage mit.

Das E im Kennzeichen ist keine Pflicht

Bis wirklich das neue Ortskürzel WBG zum Einsatz kommt, dürfte es noch dauern. Laut der KBA-Statistik vom Januar waren in der VW-Stadt Anfang 2021 gerade einmal 9495 reine E-Autos und 5580 Plug-In-Hybride zugelassen, die ein E-Kennzeichen bekommen können. Das „E“ im Kennzeichen ist keine Pflicht, es bleiben also genügend andere Kombinationen. Vielleicht wird WBG nie gebraucht. „Nach derzeitigem Sachstand geht die Stadt nicht davon aus, dass dieser Fall eintreten wird“, so eine Sprecherin.

Zulassungsstelle der Stadt Wolfsburg: Im Jahr 2020 wurden rund 88 000 neue Autos zugelassen. Quelle: Roland Hermstein/Archiv

WLG und WOL sind schon vergeben

Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, denn die Zulassungszahlen für E-Autos steigen rasant – und so groß ist die Auswahl für Ortskürzel gar nicht mehr. WLG? Fährt man seit 2013 in Vorpommern-Greifswald. WOL? Schon vergeben für Freudenstadt und Ortenaukreis in Baden-Württemberg. Wolfsburg möchte sich nun zusätzlich WBG sichern, wofür das Land Niedersachsen Anfang November grünes Licht gegeben hat. „Die Entscheidung liegt hier beim Bund“, hieß es.

WBG nur für Geschäftsfahrzeuge von Volkswagen?

Ob sich die Bürgerinnen und Bürger künftig ihr Kennzeichen aussuchen können, ist unklar. „Das neue Unterscheidungszeichen wird erst zum Einsatz kommen, wenn nicht mehr genug WOB-Kombinationen für E-Fahrzeuge zur Verfügung stehen“, so die Verwaltungssprecherin.

Einen ersten praktischen Vorschlag gibt es trotzdem schon. Der stellvertretende Vorsitzende des Bürgerdienste-Ausschusses André-Georg Schlichting schlug vor, das Kennzeichen WBG ausschließlich Geschäftsfahrzeugen von Volkswagen anzuheften. „Das ist durchaus eine Überlegung wert“, erklärte Bauer.

Von Christian Opel und Burkhard Heuer