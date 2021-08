Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg erwartet durch Reiserückkehrer weiter steigenden Corona-Infektionszahlen, will aber angesichts einer Impfquote von knapp 60 Prozent und der niedrigen Zahl der Corona-Patienten im Klinikum möglichst viele Freiheiten erhalten. „Wir werden die Spielräume, die wir haben, nutzen, wenn wir sie verantworten können“, kündigt Oberbürgermeister Klaus Mohrs am Mittwoch mit Blick auf den Entwurf der neuen Landes-Verordnung.

Die Inzidenz soll nicht mehr der alleinige Maßstab sein

Die neue Landesverordnung soll am 25. August in Kraft treten. Bei der Bewertung der Corona-Lage soll neben der Sieben-Tage-Inzidenz künftig auch die Schwere der Krankheitsverläufe und Zahl der Patienten in den Kliniken herangezogen werden. Mohrs sagt, man wolle einen weiteren Lockdown möglichst vermeiden. Dafür müssten die Menschen aber auch selbst etwas tun, indem sie sich impfen und testen ließen, appellierte der Oberbürgermeister.

„Die Gefährlichkeit ist im Griff“

Natürlich bleibe auch die Inzidenz ein wichtiger Indikator, betont Dr. Volker Heimeshoff, Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit. Zwar sei man auch in der Gesundheitsbehörde beunruhigt über die steigenden Infektionszahlen und die Beschäftigten seien zum Teil erschöpft. „Was uns entlastet, ist, dass die Aufnahmerate von Erkrankten in den Kliniken landesweit nicht dramatisch hoch ist und allenfalls langsam steigt. Die Gefährlichkeit ist im Griff.“ Allerdings müssten die Werte weiter beobachtet werden.

In den nächsten Tagen will die Stadt ihre Allgemeinverfügung zunächst mit Blick auf das neue Kindergartenjahr überarbeiten. Eine grundlegend neue Verordnung werde erlassen, sobald die neue Landesverordnung vorliege.

Von Christian Opel