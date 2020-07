Stadt Wolfsburg widerspricht Gerüchten: Berliner Brücke ist sicher

Wolfsburg

Die Berliner Brücke ist mit 64 zwar in die Jahre gekommen, aber bislang in befriedigendem Zustand. Das berichtete Oliver Iversen am Mittwoch im Ortsrat Stadtmitte. Der Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination widersprach nach eigener Darstellung damit Gerüchten über mögliche Schäden an der Substanz und hob hervor, dass man die Brücke als zentrale Verkehrsader mit bis zu 70 000 Fahrzeugen täglich natürlich aufmerksam im Blick behalte. „Bauwerke dieser Art haben eine Lebenserwartung von 60 bis 80 Jahren“, erklärte Iversen. Statische Überprüfungen hätten jedoch ergeben, dass der sichtbare Zustand in Ordnung sei.

Dennoch sind Maßnahmen geplant, mit der Brücke möglichst schonend umzugehen. So gibt es für Lastwagen ohnehin bereits eine Gewichtsbegrenzung, in Planung ist außerdem für Lkw ein Mindestabstand von 50 Metern sowie ein Überholverbot. Die entsprechende Beschilderung wird im Spätsommer erfolgen.

Anzeige

Neubau der Brücke könnte in zehn Jahren notwendig sein

Als wenig hilfreich bezeichnete es Iversen, dass vor Jahren die Berliner Brücke mit einer Beschichtung versehen wurde, die Risse überbrücken sollte. Diese Schicht solle entfernt werden, um tatsächliche Veränderungen in der Substanz feststellen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte man Brückenteile freilegen, um eventuelle Korrosionen zu prüfen. An einen Neubau brauche Wolfsburg bisher allerdings nicht zu denken. Der könnte in etwa zehn Jahren notwendig werden. „Bis dahin können wir alle die Brücke mit sicherem Gefühl und gutem Gewissen überqueren“, so Iversen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In der Sitzung des Ortsrats gab es schließlich eine Fülle von Themen, die ohne Diskussionen einstimmig entschieden wurden. Der Objektbeschluss zum Neubau einer Kindertagesstätte in der Stadtmitte (ehemalige Porsche-Realschule) passierte den Ortsrat ebenso wie Pläne der Verwaltung, im Baugebiet Steimker Gärten Räume für eine Kindertagesstätte anzumieten. Bei drei Gegenstimmen wurde das Planfeststellungsverfahren für den Komfortradweg Steimker Gärten-Berliner Ring indes kontrovers behandelt. „Das Projekt passt gegenwärtig nicht in die Zeit“, sagte PUG-Fraktionssprecher Jens Tönskötter. Ein von der SPD-Fraktion ( Hedwig Rehse) eingebrachter Änderungsantrag zum Bebauungsplan Steimker Gärten erfuhr einhellige Zustimmung. Die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen solle von 75 auf 100 aufgestockt werden.

Politiker kritisieren chaotische Zustände bei E-Rollern

Nicht zuletzt teilten alle Mitglieder des Ortsrates die Kritik von Iris Schubert ( SPD) an chaotischen Zuständen in Sachen E-Roller. „Die stehen und liegen mittlerweile überall herum“, sagte Schubert. Da auch Sperrflächen missachtet werden, müsse man den Vermieter der Fahrzeuge in die Pflicht nehmen, für eine bessere Organisation zu sorgen.

Von Burkhard Heuer