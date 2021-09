Stadt Wolfsburg weitet Testpflicht für ungeimpfte Kita-Beschäftigte aus

Wolfsburg

Ungeimpfte Beschäftigte in Wolfsburger Kindertagesstätten müssen sich ab Montag fünfmal in der Woche auf Corona testen lassen. Die Stadt hat am Freitag eine entsprechende Allgemeinverfügung herausgeben. Für Geimpfte und Genesene ist der Test zweimal pro Woche vorgeschrieben. Für sie sei das Infektionsrisiko geringer.

Im Fall einer Infektion müsse die Leitung der Tagesstätte informiert werden, heißt es in der Regelung, die am 6. September in Kraft tritt. Sie gilt zunächst bis einschließlich Freitag, 16. September. Bisher waren für alle Mitarbeitenden zwei Tests je Woche Pflicht.

Infektionszahlen stark gestiegen

Die Stadt begründet die nun strengeren Vorgaben unter anderem mit den gestiegenen Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz war zum Freitag auf 113,9 angestiegen. „Mit einem Rückgang der Infektionszahlen ist in den nächsten Wochen nicht zu rechnen“, heißt es. Es gebe eine Reihe kleinerer Ausbrüche im zumeist privaten Umfeld, die nur schwer nachzuverfolgen seien.

Zudem dominiert laut Robert-Koch-Institut inzwischen die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus. Sowohl Mitarbeitende als auch Kinder seien außerdem während der Sommerferien verreist und einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt gewesen.

Impfung kann Übertragungsrisiko nicht vollständig verhindern

Daher müsse zu Beginn des Regelbetriebs mit regelmäßigen Tests das Infektionsgeschehen beobachtet und möglichst begrenzt werden. „Es liegen inzwischen zunehmend Daten vor, die darauf hinweisen, dass die Impfung auch das Risiko einer Übertragung deutlich reduziert, diese aber nicht vollständig verhindert“, heißt es in der Begründung. In Kitas sei das Infektionsrisiko zudem hoch, gleichzeitig gebe es für Kinder noch keinen empfohlenen Impfstoff.

Von Christian Opel