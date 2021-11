Stadt Wolfsburg wartet auf 115 Luftfilter für Schulen und Kitas

Wolfsburg

115 Luftreinigungsgeräte will die Stadt Wolfsburg in Schulen und Kitas aufstellen. Doch wegen der hohen Nachfrage sind die Geräte ein rares Gut. Zum Liefertermin der Luftfilter könne noch keine genaue Auskunft gegeben werden, hieß es auf Anfrage der WAZ.

Immerhin: Mehr als 1000 sogenannte CO2-Ampeln werden inzwischen in den Einrichtungen als Erinnerung ans Lüften eingesetzt. Die Messgeräte zeigen an, wann die Luftqualität in den Räumen abnimmt und die Fenster geöffnet werden sollten. Damit soll nicht nur Frischluft in den Raum, sondern auch Aerosole mit möglichen Coronaviren nach draußen befördert werden.

Schlechte Luft oder Frieren?

Allerdings gibt es besonders in der kalten Winterzeit Kritik an der Methode. Häufiges Lüften bedeutet dann nämlich auch frierende Schüler und Kita-Kinder.

Die Stadt war der Empfehlung des Umweltbundesamtes gefolgt, nach der in gut belüfteten Räumen keine Luftfilter nötig sind. Zudem hatte eine Untersuchung in Zusammenarbeit mit der Ostfalia-Hochschule ergeben, dass die Luftfilter im Gegensatz zum normalen Lüften nicht den erwünschten Effekt brachten.

Nach einer Analyse der Stadt in Grundschulen und Kitas während der Sommerferien gibt es in 95 Prozent der Gebäude gute Bedingungen zum Lüften. Dort solle es genügen, alle 20 Minuten ein Fenster für fünf Minuten zu öffnen. Die CO2-Messgeräte sollen dabei unterstützen. Inzwischen verfügen laut der Verwaltung alle Schulen über solche Warnsysteme.

CO2-Ampel in Edith-Stein-Kita in Reislingen: Der leuchtende Würfel ist mit einem Sensor verbunden und zeigt in Ampelfarben an, wann das Fenster im Raum für Frischluft geöffnet werden sollte. Quelle: Boris Baschin

Luftfilter für schlecht lüftbare Räume

Für die übrigen fünf Prozent der Räume will die Stadt Luftfilter bereitstellen. Inzwischen ist laut der Stadt auch die Analyse für die weiterführenden Schulen abgeschlossen, was die Lüftungsmöglichkeiten und Notwendigkeit von Luftfiltern anbelangt. Zuletzt sei am Montag eine Schule begangen worden. „Es ergibt sich hier nur ein äußerst geringer Bedarf“, so Sprecherin Christiane Groth.

850 000 Euro per Eilentscheidung

Ende August hatte die Stadt durch zwei Eil-Entscheidungen rund 850 000 Euro für die Nachrüstung der Schulen und Kitas mit CO2-Ampeln sowie Luftreinigungsgeräten bereitgestellt.

Von Christian Opel