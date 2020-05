Stadt Wolfsburg verspricht: Alle Antragsteller sollen Soforthilfe erhalten

Stadtmitte

Aus zwei mach eins: Die Stadt Wolfsburg legt jetzt zwei Soforthilfe-Fördertöpfe für Betroffene der Corona-Krise zusammen. So kann Geld, das in einem Topf nicht ausgegeben wurde, trotzdem an Betroffene des anderen Topfes ausgezahlt werden. Eine Regelung, der der Verwaltungsausschuss am Dienstag zustimmte.

Beide Fördertöpfe vereinen

Ergänzend zu den Sofortprogrammen von Bund und Land hat die Stadt im April zwei zusätzliche Soforthilfen zur Verfügung gestellt: die „ Soforthilfe Wirtschaft“ mit einem Volumen von einer Million Euro und die „ Soforthilfe für gemeinnützige und kulturelle Einrichtungen, freie Träger,Vereine und ähnliche Organisationen und Einrichtungen“ mit einem Budget von 500 000 Euro. Anträge für beide Fördertöpfe konnten Betroffene bis 30. April stellen.

Anzeige

Das Problem dabei: Die „ Soforthilfe Wirtschaft“ für Kleinstunternehmen einschließlich Unternehmen mit landwirtschaftlicher Urproduktion, Soloselbstständige und Freiberufler reicht nicht aus, um allen Antragstellern zu helfen. „Bis zum Fristende sind insgesamt 364 Anträge eingegangen, wovon aktuell 275 bearbeitet wurden“, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. „Zehn weitere Anträge sind aktuell in der Überprüfung.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Im Kultur-Topf ist noch Geld übrig

Anders sieht es bei der Kultur-Soforthilfe aus: Hier sind laut Stadt 19 Anträge eingegangen und positiv beschieden worden. Die Bearbeitung ist abgeschlossen, im Topf ist noch Geld. Durch die Zusammenlegung beider Fördertöpfe zu einer zentralen Fördermöglichkeit kann die Stadt alle rechtzeitig eingereichten Anträge bearbeiten und weiteres Geld ausschütten.

Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann freut sich über die Zustimmung des Verwaltungsausschusses: „Es ist ein wichtiges Zeichen für die Wirtschaft und die Vereine vor Ort, dass wir allen Antragstellern eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen können, die fristgerecht beantragt haben.“

Kämmerer Bauer zufrieden

Auch Kämmerer Andreas Bauer betont: „Durch die Corona-Pandemie sind die Finanzen über alle Branchen hinweg, auch die kommunalen, enorm belastet. Dennoch ist eine finanzielle Unterstützung der regionalen Wirtschaft durch die Kommune der richtige Schritt und sichert Arbeitsplätze vor Ort.“

Lesen Sie auch den Corona-Liveticker

Von der Redaktion