Stadt Wolfsburg versorgt Bedürftige mit FFP2-Masken

Wolfsburg

Seit Ende Januar ist auch in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln in Wolfsburg ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. Während Hartz-IV-Empfänger jeweils zehn kostenlose FFP2-Masken von der Bundesregierung bekommen sollen, hat die Stadt Wolfsburg jetzt angekündigt, andere Bedürftige mit Masken auszustatten.

Die Stadt will unter anderem Wohngeldempfänger mit Masken versorgen

Hartz-IV-Empfänger bekommen ihre Masken ähnlich wie ältere Menschen und Risikopatienten mit einem Brief ihrer Krankenkasse in der Apotheke. Um auch andere Bedürftige bei der Anschaffung der teuren FFP2-Masken zu unterstützen, hat Sozialdezernentin Monika Müller kürzlich im Gesundheits- und Sozialausschuss verkündet, dass die Stadt diese mit jeweils zehn Masken versorgt. Zur Gruppe der rund 2800 Menschen zwischen 15 und 59 Jahren, der die Stadt Masken zukommen lassen will, zählen etwa Wohngeldempfänger und Asylbewerber. Bedürftige ab 60 Jahren erhalten ihre Masken aufgrund ihres Alters von der Krankenkasse. Kinder sind von der Pflicht, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ausgenommen.

Der Ankündigung der Verwaltung war ein entsprechender Antrag der Ratsfraktion Linke/Piraten vorausgegangen. „FFP2- oder auch KN95-Masken schützen besser vor Ansteckung, sind aber recht teuer. Angesichts der Meldungen über die Verbreitung der gefährlicheren Corona-Mutationen müssen Hilfebedürftige deshalb schnell kostenlose Masken erhalten“, forderte Fraktionsvorsitzender Bastian Zimmermann. Er begrüßte daher die Nachricht von Müller: „Unsere Fraktion freut sich, dass unser Vorstoß im Rathaus auf offene Türen gestoßen ist.“ Die Fraktion hoffe, dass die Verwaltung die Verteilung schnell umsetzt.

Von Melanie Köster