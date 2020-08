Stadtmitte

Die Berliner Brücke ist 64 Jahre alt und damit nicht mehr das jüngste Bauwerk. In ferner Zukunft soll sie abgerissen und neu gebaut werden. Weil die Planungen dafür mehrere Jahre dauern, beschäftigt sich schon jetzt eine Planungsgruppe damit. Aktuell ließ die Stadt Hinweisschilder aufstellen, die auf eine verminderte Tragfähigkeit der Brücke hinweisen. Das sei aber kein Grund zur Besorgnis, sagt die Stadt. Experten geben der Brücke noch eine Lebensdauer von rund zehn Jahren.

Um das Bauwerk zu schonen, hat die Stadt Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Lkws dürfen auf der Brücke nicht überholen und neuerdings müssen sie einen Abstand von 50 Metern zu anderen Fahrzeugen einhalten. Deshalb die neuen Schilder. Die Aufschrift „Brücke mit verminderter Tragfähigkeit“ irritierte so manchen Autofahrer. Sie diene zur „Erklärung der angeordneten Maßnahmen“, beruhigt Monia Meier vom Pressereferat der Stadt.

Keine Verkehrsprobleme wegen Lkw-Mindestabstand

Durch den angeordneten Mindestabstand für Laster erwartet die Stadt übrigens keine Verkehrsprobleme. Der Anteil dieser schweren Fahrzeuge sei sehr gering, er liegt bei rund zwei Prozent der gesamten Verkehrsmenge.

Der Zustand der Berliner Brücke sei insgesamt gut und entspreche ihrem Alter, sagt die Stadt. Experten kontrollierten regelmäßig sämtliche Brücken auf deren Zustand. Alle sechs Jahre gibt es eine große Brückenprüfung und im Wechsel dazu ebenfalls alle sechs Jahre eine kleine Brückenprüfung. „So dass jedes Bauwerk im Drei-Jahres-Rhythmus extern begutachtet wird“, erklärt die Verwaltung. Darüber hinaus finden jährlich eigene Sichtprüfungen statt. Die kleine Brückenprüfung fand gerade statt.

Projektgruppe bereitet Ersatzbau vor

Die Stadt will einen Neubau für die Berliner Brücke, „eine größere Sanierung des vorhandenen Bauwerkes ist nicht vorgesehen“, so Monia Meier. Eine extra eingesetzte Projektgruppe plant nun einen Ersatzbau. Das ist nicht so einfach, denn der Bereich ist eine Hauptverkehrsader in Wolfsburg und die Pläne müssen mit den Partnern Bahn und Wasserstraße abgestimmt werden. Das Projekt ist also sehr komplex, „hier sind mehrere Jahre Vorlauf notwendig“, erklärt Monia Meier.

