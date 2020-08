Wolfsburg

Mit dem Alkoholverbot im Allerpark und den Einlasskontrollen im Kaufhof wollte die Stadt Wolfsburg die Einhaltung der Corona-Auflagen sicherstellen. Doch die Obergrenze von 500 Besuchern im Kaufhof lässt die Gastronomen um ihre Existenz fürchten. Welche Bilanz zieht die Stadt und wie geht es nun weiter?

Laut der Stadt haben sich die Wolfsburger an das Alkoholverbot im Allerpark gehalten

Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln und Angriffe auf Polizisten verhängte die Stadt für die Wochenenden im Allerpark ein Alkoholverbot. Die Regelung trat Mitte Juli in Kraft und galt jeweils freitags und samstags. Laut des Sicherheits- und Ordnungsdienstes haben sich die Wolfsburger an die Regeln gehalten. Anzeigen bezüglich des Alkoholverbotes lägen nicht vor, teilte die Verwaltung mit. „Aus Sicht der Stadt und der Polizei haben die Ansammlungen stark abgenommen, das heißt das Alkoholverbot an den Wochenenden hat eine durchaus positive Wirkung gezeigt“, sagte ein Stadtsprecher. Die Regelung läuft nach dem 31. August aus, das Verbot soll nicht verlängert werden.

Polizei im Allerpark: Das Alkoholverbot an den Wochenenden läuft am 31. August aus und wird nicht verlängert. Quelle: Britta Schulze

Noch nicht festgelegt ist, wie es nun im Kaufhof weitergeht. Dort sorgten Einlasskontrollen an den vergangenen Wochenenden dafür, dass die Obergrenze von maximal 500 Besuchern zeitgleich eingehalten wurde. „ Polizei und Stadt haben sich nach jedem Wochenende zur Situation ausgetauscht“, erklärte Stadtsprecher Ralf Schmidt. „Weil es zu keinen Auffälligkeiten in Bezug auf Infektionsgefahren kam, hat sich die Obergrenze mit Einlasskontrolle aus Sicht von Polizei und Stadt bewährt.“

Die Obergrenze im Kaufhof sollte bis 31. August gelten. In dieser Woche will die Stadt mit den Betreibern der Lokale das weitere Vorgehen besprechen. Die Gastronomen hatten kurz nach Einführung der Regelung deutlich gemacht, dass sie sich eine Aufstockung der Besuchergrenze wünschen. Bei einer Höchstzahl von 500 Gästen im Kaufhof drohe sonst vielen Kneipen wegen weiterer Umsatzeinbußen nach dem Corona-Lockdown das Aus.

