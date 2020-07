Vorsfelde/Wendschott

Auf dem Abenteuerspielplatz Buntspecht in Vorsfelde hat Oberbürgermeister Klaus Mohrs zwölf Mitglieder aus dem Kinderbeirat sowie aus der Kinder- und Jugendkommission feierlich verabschiedet.

Kinder setzten sich für ihre Interessen ein

Ein Highlight der Feier – die unter strengen Hygiene-Vorschriften und im kleinen Kreis stattfand – waren die Reden von Anna (12), Julia (14) und Lara (13). Ihre Amtszeit im Kinderbeirat endete an diesem Tag. Sie waren seit der Gründung des Beirats vor fünf Jahren dabei gewesen. Die Mädchen berichteten von ihren Erlebnissen: Sie erwähnten unter anderem Sitzungen zum Thema Kinderrechte, die Gestaltung eines Bauschildes für das Baugebiet Sonnenkamp, Treffen zum Thema Nachhaltigkeit und „Spielplatzchecks“. Julia erklärte: „Schön war es, mitzubestimmen und auch selbst Entscheidungen zu treffen, die vielleicht von Erwachsenen gar nicht getroffen werden konnten.“

Beteiligung findet nicht nur bei Spielplätzen statt

Oberbürgermeister Mohrs und Dezernentin Iris Bothe zeigten sich beeindruckt. „Die Fülle an Themen, die in den letzten fünf Jahren auf Wunsch der Kinder selbst bearbeitet wurde, ist großartig“, sagte Bothe. Mohrs betonte, „dass beim Stichwort Kinderbeteiligung zwar schnell an Kinderspielplätze gedacht wird, nicht aber an die gesamte Stadtplanung.“ Der Oberbürgermeister ist überzeugt: „Kinder, ihre Interessen und Bedürfnisse müssen auch hier unbedingt mit einbezogen werden.“

Mitglieder bleiben engagiert

Das Ende des diesjährigen Kinderbeirats und der Jugendkommission bringt eine wichtige Änderung mit sich: Die Stadt hat die Amtszeiten von Beirat und Kommission angeglichen. Sie dauern jeweils rund zwölf Monate und richten sich nach dem Schuljahr. „Ein Großteil der Kinderbeiratsältesten wird die Chance nutzen, direkt in die Kinder- und Jugendkommission zu wechseln“, freute sich Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend. Denn: Während sich der Beirat an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren richtet, sind in der Kommission Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 27 Jahren.

