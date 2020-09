Stadt Wolfsburg startet Offensive gegen Schottergärten

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg startet jetzt ihre bereits angekündigte Offensive gegen Schottergärten. Mitarbeitende informieren in Baugebieten über die geltenden Vorschriften und beraten über Alternativen zur Gestaltung von Freiflächen.

Bewachsener Garten bedeutet Hochwasser- und Klimaschutz

Der Hintergrund: In vielen jüngeren Baugebieten Wolfsburgs ist zu beobachten, dass baurechtliche Vorschriften in Bezug auf die Gartengestaltung nicht richtig umgesetzt wurden. Immer häufiger wurden und werden weiterhin sogenannte Schotterflächen oder Steingärten angelegt. Diese Gestaltung aber ist nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks – die Versiegelung kann gegen Baurecht verstoßen. Und sie hat auch andere unangenehme Folgen, die alle Wolfsburger betreffen. „Neben dem rechtlichen Aspekt spielen vielfältige negative Auswirkungen dieser Flächen eine Rolle“, betont Stadtsprecher Ralf Schmidt, „unter anderem auf die ökologische Vielfalt, das Kleinklima und den Wasserhaushalt.“ Hochwasserschutz spielt dabei in Wolfsburg bekanntlich eine bedeutende Rolle.

Anzeige

Mitarbeitende der Stadt werden im Rahmen der Offensive in den kommenden Wochen in einem ersten Schritt Informationsmaterial verteilen. „Wenn möglich wird dabei auch das persönliche Gespräch gesucht. Hierbei wird es nicht ausschließlich um Gärten, sondern auch um die örtlichen Bauvorschriften gehen", verdeutlicht Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In einer Mappe hat die Stadt gemeinsam mit dem Agenda-21 Forum und dem Nabu Hinweise für Häuslebauer zusammengestellt. Ziel ist, in Zukunft baurechtlichen Festsetzungen bei der Grundstücks-Gestaltung möglichst von vorneherein richtig umzusetzen beziehungsweise bauliche Fehler freiwillig zu berichtigen. Sollte das nicht fruchten, drohen später allerdings restriktive Maßnahmen wie Bußgelder bis hin zum Rückbau. Wie hoch die Bußgelder sind, hänge vom Einzelfall ab, so Stadtsprecher Schmidt auf Nachfrage. Dass es im Fall eines Rückbaus sowieso ganz schön teuer werden könnte, dürfte wohl klar sein.

Ökologische Vielfalt: Naturschützer geben Tipps zur Gestaltung

Eine große Hoffnung der Verwaltung und der Naturschutz-Vereine ist, dass nicht erst die Abschreckung wirkt, sondern vor allem Einsicht auf die Info-Offensive folgt. Bürgerinnen und Bürger sollen dazu ermutigt werden, ihren Garten so anzulegen, dass er neben dem ästhetischen und funktionalen Wert auch einen Beitrag zur ökologischen Vielfalt und zum Klimaschutz leisten kann. Die WAZ berichtete in diesem Zusammenhang bereits über alternative Gestaltungsmöglichkeiten. Naturschützer hoffen dabei auch auf ein grundsätzliches Umdenken, was die natürliche Schönheit des sogenannten Unkrauts angeht – denn für Insekten sind die von vielen so ungeliebten Pflanzen lebensnotwendig.

Von Andrea Müller-Kudelka