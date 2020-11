Stadt Wolfsburg setzt im Kampf gegen Corona jetzt auch auf Schnelltests

Wolfsburg

Die Corona-Fallzahlen liegen in Wolfsburg noch unter dem Durchschnitt des Landes Niedersachsen, nahmen aber zuletzt deutlich zu. Die Belastung des Gesundheitsamtes steigt, der Krisenstab der Stadt tagt derzeit dreimal die Woche. Bei der Bekämpfung der Pandemie setzt die Stadt nun auch auf Antigen-Schnelltests.

Auf Grundlage der Testverordnung des Bundes werden künftig präventiv Corona-Schnelltests angeboten, beispielsweise für Mitarbeiter, Bewohner und Besucher in Pflegeheimen. Die Heime müssen dafür ein Konzept vorlegen. Auf dieser Grundlage entscheidet das Gesundheitsamt, wie viele Tests die Heime beschaffen können beziehungsweise von Pflege- oder Krankenkasse finanziert werden. Laut Bundesgesundheitsministerium können „in stationären Pflegeeinrichtungen bis zu 20 Tests pro Monat pro Bewohner beschafft werden.“ Die Beschaffung müssen die Heime selbst übernehmen.

Krisenstab tagt inzwischen wieder dreimal die Woche

Wichtigste Themen im Krisenstab der Stadt sind derzeit die Corona-Tests und die Entwicklung der Inzidenz sowie der Umgang mit der Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Polizei und Ordnungsamt zogen bei ihren Kontrollen ein positives Fazit. Ein besonderes Augenmerk liege derzeit auf der Auslastung der Intensivstation im Klinikum sowie die Vorräte von Schutzausrüstung. Die Abwägung der Maßnahmen und ihrer Auswirkungen obliegt Oberbürgermeister Klaus Mohrs als Stabsleiter. „Die Entscheidungen für eine immer stärkere Einschränkung des sozialen Lebens in unserer Stadt machen wir uns nicht leicht“, sagt Mohrs. Er lobt die Wolfsburger: „Im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen haben wir zurzeit noch relativ geringe Fallzahlen. Das liegt sowohl an der großen Bereitschaft der Wolfsburger Bevölkerung, sich an die Maskenpflicht zu halten als auch an der guten konsensorientierten Zusammenarbeit im städtischen Krisenstab.“

Hoher Personalaufwand für Kontaktnachverfolgung, Bürgertelefon und Umsetzung von Hygienekonzepten

Eine besondere Herausforderung ist die Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten. Die Stadt sieht das Gesundheitsamt aber personell besser vorbereitet als zu Beginn der Pandemie. „Zwei zusätzliche Stellen für die Hygienekontrolle sind bereits besetzt“, so ein Sprecher. Rund 400 Wolfsburger stehen derzeit unter Quarantäne, das Gesundheitsamt kontrolliert die Einhaltung. Inzwischen unterstützen vier Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt bei Testungen.

Zur Unterstützung eingesetzte Bundeswehrsoldaten und eine Gesundheitsamtsmitarbeiterin am Testcontainer. Quelle: Lars Landmann

Außerdem wurden mehr als 50 Mitarbeitende der Stadtverwaltung für die Kontakt-Ermittlung geschult, aktuell sind neun dafür abgeordnet. Zusätzlich sind zwei Fahrer im Einsatz, zwei Kollegen sind für Entschädigungen bei Verdienstausfall zuständig, zwölf weitere kümmern sich um Bürgertelefon, Hygienekonzepte, Verwaltung und Reiserückkehrer.

Der Krisenstab der Stadt Wolfsburg Der Wolfsburger Corona-Krisenstab trifft wichtige Entscheidungen auf kommunaler Ebene zur Eindämmung des Virus und setzt diese wie auch die Richtlinien von Land und Bund um. Im Gremium sitzen Vertreter von Gesundheitsamt, Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Öffentlichkeitsarbeit, Versorgungsbetrieben, Informations- und Kommunikationstechnik und Hilfsorganisationen sowie Reservisten der Bundeswehr und Koordinatoren für Personalplanung und Beschaffung für das Klinikum. Stabsleiter ist Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Der Krisenstab wird unter anderem vom Geschäftsbereich Gesundheit und Soziales (Flüchtlingsunterkünfte, Heimaufsicht, Gesundheitsamt) und dem Dezernat für Jugend, Bildung und Integration (Kindergärten Schulen) unterstützt.

Regelbetrieb in Kitas und Schulunterricht läuft weiter

Zuletzt musste auch der Betrieb in Kitas und Schulen wegen Coronafällen ganz oder teilweise stillgelegt werden. „Wir beobachten das Infektionsgeschehen an den Kitas und Schulen in Wolfsburg sehr genau. Ich habe großes Verständnis für die Besorgnis bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Eltern, bei den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Lehrkräften“, sagt Stadträtin Iris Bothe. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und Vertretern von Kitas und Schulen habe man aber alle Maßnahmen im Blick. Der Regelbetrieb laufe in nahezu allen Einrichtungen weiter.

Von Christian Opel