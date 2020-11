Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Freitag 14 Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 53,9 - damit bleibt die Corona-Ampel in Wolfsburg rot. In Wolfsburg gelten damit aktuell jene Regelungen, die in der Niedersächsischen Landesverordnung für Landkreise und kreisfreie Städte mit einem Inzidenzwert von über 50 definiert sind.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Infizierten beträgt damit 664, davon genesen sind 516 und es gibt 96 laufende Fälle.

Von der Redaktion