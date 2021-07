Stadt Wolfsburg lobt 5000 Euro im Namen von Hans-Jürgen Poppek aus

Hans-Jürgen Poppek wurde a 22. Dezember 1946 in Hoya geboren und starb am 20. April 2019 in Wolfsburg. Er war von Beruf Chemie-Ingenieur und seine Berufung war die Pfadfinderschaft. Schon 1962 gründete er in Wolfsburg eine Gruppe der „Christlichen Pfadfinderschaft Deutschland“ (CFD), die Siedlung „Paul Schneider“. 1972 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Stadtjugendrings (StJR). Von 1976 bis 2001 wirkte er im Jugendhilfeausschuss mit. Von 1999 bis 2012 war Poppek Mitglied der Bundesleitung des Vereins Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), ab dem Jahr 2000 als Bundesvorsitzender. Zudem war er Vorsitzender des Rings Deutscher Pfadfinderverbände (RdP). 2014 erhielt er das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande von dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.