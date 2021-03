Stadt Wolfsburg impft ab Freitag Personal von Kitas und Schulen

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg bietet den Beschäftigen von Kitas und Schulen eine Corona-Schutzimpfung mit dem Vakzin von Astrazeneca an. Möglich macht das die neue Impfverordnung des Bundes. Ab Freitag können innerhalb von zwei Wochen zunächst 1400 Mitarbeitende geimpft werden. Dafür wird eine eigene Impflinie im Impfzentrum im Congresspark bereitgestellt.

Die Impfungen werden im Impfzentrum im Congresspark verabreicht

Die große Herausforderung: Die Stadt muss die Terminverwaltung selbst in die Hand nehmen. Denn über die Software des Landes können derzeit nur die Termine für die ­Ü-80-Jährigen abgewickelt werden, erklärte der für den Katastrophenschutz zuständige Dezernent Andreas Bauer. „Das hat uns überrascht. Wir sind dabei, diesen aufwendigen Prozess zu gestalten.“ Man habe sich aus praktikablen Gründen gegen den Einsatz mobiler Teams entschieden. Es sei nicht gewährleistet, dass das zu impfende Personal immer vor Ort sei, im Impfzentrum könnten die Impfungen „schneller und effektiver“ ablaufen.

Stadtrat Andreas Bauer: Impfungen können im Impfzentrum im Congresspark schneller und effektiver organisiert werden. Quelle: Britta Schulze

Bildungsdezernentin Iris Bothe erläuterte am Montag in einer Online-Pressekonferenz den Ablauf am Beispiel der Kitas: Die Stadt schickte noch am Montag Anschreiben an die Träger der Kindertagesstätten raus, die diese an die Leitungen ihrer Kitas weiterreichen. Impfwillige Mitarbeitende können sich dann in Listen eintragen, die an das Impfzentrum weitergeleitet werden, das wiederum die Termine vergibt. Die Impfungen sollen in dieser und der nächsten Woche jeweils freitags und samstags stattfinden. Terminwahlfreiheit besteht nicht. Die zweite Impfung soll nach etwa neun Wochen erfolgen.

Beschäftige an Kitas und Schulen können bei der Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca vorgezogen werden

Man werde auch die Eltern anschreiben und um Verständnis bitten, da es zu Einschränkungen bei der Betreuung kommen könne. Die Stadt wählte beim Zeitplan einen Mittelweg: Zum einen soll innerhalb von zwei Wochen möglichst schnell möglichst viel Personal geimpft werden können. Um aber größere Personalausfälle durch Impfreaktionen zu vermeiden, soll an jedem Termin je ein Viertel des gesamten Personals einer Einrichtung geimpft werden.

Hintergrund des Impfangebots: Der Impfstoff von Astrazeneca ist von der Ständigen Impfkommission für Menschen über 65 Jahren noch nicht freigegeben. Derzeit sind aber noch nicht einmal die Impfungen bei den Menschen über 80 Jahren abgeschlossen. Damit das Vakzin von Astrazeneca nicht ungenutzt in den Impfzentren der Länder liegen bleibt, hat der Bund am vergangenen Mittwoch eine neue Impfverordnung in Kraft gesetzt. Personal in Kitas, Tagespflege, Grund-, Sonder- und Förderschulen werden in die Gruppe der mit hoher Priorität zu impfenden Personen aufgenommen.

Bildungsdezernentin Iris Bothe: „Die Möglichkeit des Impfens entlastet viele“. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Insgesamt können 4000 Beschäftigte von Kitas und Schulen vorgezogen werden

Lehrkräfte und Erziehende hätten einen höheren Schutz gefordert, sagte Bothe. „Die Möglichkeit des Impfens entlastet viele.“ Die Bildungsdezernentin lobte außerdem, dass entgegen des ursprünglichen Entwurfs nicht nur Lehrer und Erzieher, sondern alle in Kitas und Grundschulen tätigen Personen vorzogen wurden. Für die Zukunft seien auch Impfungen für die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen wünschenswert.

Astrazeneca-Impfstoff hat Wirksamkeit von 70 bis 80 Prozent Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca hat eine geringere Wirksamkeit als jener von Biontech/Pfizer und Moderna, aber mit 70 bis 80 Prozent Wirksamkeit nach Expertenmeinung immer noch eine gute. Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) hatte das Vakzin – anders als die EU-Arzneimittelbehörde EMA – vorerst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen, weil ausreichend Daten zur Wirkung bei Älteren fehlten. Vor diesem Hintergrund sind manche Menschen skeptisch, als Folge sind viele verfügbare Dosen noch nicht gespritzt. Mittlerweile will die Stiko ihre Empfehlung überdenken und könnte das Vakzin bald auch für Ältere empfehlen.

Zur Verfügung stehen der Stadt Wolfsburg zunächst rund 1400 Dosen an Astrazeneca, die innerhalb von zwei Wochen verimpft werden sollen. Laut Bauer gibt es aber Termine für weitere Impfstoff-Lieferungen. „Im weiteren Verlauf sollen weitere Impfangebote unterbreitet werden“, so Bothe. Insgesamt könnten circa 4000 Beschäftige in Kitas und Schulen bei der Impfung mit Astrazeneca vorgezogen werden.

Von Christian Opel