Stadt Wolfsburg hat Wildblumenwiesen auf 7,2 Hektar angelegt

Viele Flächen im Stadtgebiet hat der Geschäftsbereich Grün insektenfreundlich gestaltet, um aktiv für Artenvielfalt in Wolfsburg zu sorgen. Außerdem wurden in diesem Herbst 20 000 Blumenzwiebeln gesät, nächstes Jahr wird der Mittelstreifen an der B 188 umgestaltet.