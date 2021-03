Stadt Wolfsburg gewinnt bei internationalem Smart City-Ideenwettbewerb

Wolfsburg

Eine digitale Lösung zu entwickeln, mit der ältere Menschen niedrigschwellig mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können und Vereinsamung verhindert wird – mit diesem Ziel hat sich die Stadt Wolfsburg bei Solutions for Cities, dem internationalen Ideenwettbewerb des Bundesinnenministeriums beworben. Und überzeugt: In der Kategorie „Sozialer Zusammenhalt“ hat das Konzept für die App „Hello Again“ den ersten Platz belegt.

Die App könnte gerade in der Pandemie die Kontaktaufnahme erleichtern

„Es freut mich, dass wir mit unserem Ansatz zur Lösung eines so wichtigen Themas beitragen können“, sagt Wolfsburgs Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur Dennis Weilmann. „Die Besuchsbeschränkungen in Kliniken und Pflegeheimen durch die Coronavirus-Pandemie haben gezeigt, dass wir eine digitale, aber leicht zu bedienende Möglichkeit zur Kontaktaufnahme brauchen.“

Das Konzept hat die Stadt in Zusammenarbeit mit einem Wolfsburger IT-Unternehmen und der Stadt Kaiserslautern entwickelt, diese ist ebenfalls Smart City-Modellstadt. „Hello Again“ soll eine einfache und intuitiv zu bedienende App sein. „So sollen nur große Kacheln mit Bild der Angehörigen sowie deren Name zu sehen sein. Auf eine Chatfunktion wird beispielsweise ganz verzichtet“, sagt Dr. Sascha Hemmen, Leiter des Referats Digitalisierung und Wirtschaft. Denn klar sei: Digitale Anwendungen sollen dazu beitragen, Menschen miteinander zu verbinden und nicht einzelne abhängen. Um die Einstellungen in der App können sich die Angehörigen der älteren Nutzer laut Dr. Hemmen ganz bequem über ihr eigenes Smartphone kümmern.

Obwohl der Wettbewerb international war, entstand die Zusammenarbeit mit einem Wolfsburger Unternehmen

Während des globalen Ideenwettbewerbs haben sich die teilnehmenden Städte auf einem virtuellen Marktplatz mit Unternehmen, StartUps oder Universitäten zur konkreten Strategie der Umsetzung ausgetauscht und nach Partnern gesucht. Trotz der Internationalität des Wettbewerbs entstand daraus eine Zusammenarbeit mit dem Wolfsburger Unternehmen Capalogic. „Dass wir mit unserer Idee für die seniorengerechte App ‚Hello Again‘ gewonnen haben, freut uns sehr“, sagt Tim Demann, Geschäftsführer von Capalogic.

Das App-Projekt „Hello Again“ und seine Umsetzung fließen nun als Projekt in den Gesamtprozess der Smart City Wolfsburg ein. Mehr Informationen zum Ideenwettbewerb Solutions for Cities gibt es unter www.smart-city-dialog.de/solutionsforcities-digital-ideas-competition-2020.

Von der Redaktion