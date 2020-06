Stadt Wolfsburg fällt 23 Bäume am Klinikum

Klieversberg

Am Wolfsburger Klinikum werden ab Montag, 29. Juni, insgesamt 23 Bäume gefällt. Die Maßnahme diene der Sicherheit und soll Verletzungen oder Schäden durch herabstürzende Äste oder umstürzende Bäume zum Beispiel bei einem Unwetter verhindern, teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Die Arbeiten seien mit dem Umweltamt der Stadt, insbesondere in Bezug auf den Artenschutz, abgestimmt.

In erster Linie sei das Absterben auf die Trockenheit der vergangenen Jahre zurückzuführen

Unter anderem an den Parkplätzen an der Sauerbruchstraße, am Hubschrauberlandeplatz, am MVZ WOB am Klinikum sowie an der Pflegeschule und an der benachbarten Kindertagesstätte müssen auf dem Gelände insgesamt 23 Bäume weichen. „Die Lärchen, Buchen und Ahorn-Bäume sind bereits abgestorben oder am Absterben. Um weiterhin die Verkehrssicherheit auf dem Gelände zu gewährleisten, ist das Fällen leider nicht zu vermeiden“, sagt Götz Stehr, Leiter des Geschäftsbereiches Grün bei der Stadt Wolfsburg. In erster Linie sei das Absterben auf die Trockenheit der vergangenen Jahre zurückzuführen. Die betroffenen Arten wie zum Beispiel die Lärche seien dafür besonders anfällig.

Die Stadt Wolfsburg ist dazu verpflichtet, alle Bäume auf öffentlichen Grundstücken regelmäßig zu kontrollieren. Im Rahmen dieser Begutachtung sind die Bäume durch einen Sachverständigen der Stadtverwaltung als Gefahr eingestuft worden.

Die Arbeiten sollen innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein. Die Stadt und das Klinikum bitten um Verständnis, dass es durch die Fällungen kurzzeitig zu Behinderungen kommen kann und möglicherweise Parkplätze oder Wege gesperrt werden müssen.

