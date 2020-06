Sportler und Badegäste in Wolfsburg sollen Duschen und Umkleiden in den Hallen und Bädern wieder benutzten dürfen. Die neuen Regeln greifen ab Montag, 8. Juni. Die Stadt will die Niedersächsische Verordnung dementsprechend übernehmen, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Und es gibt noch mehr Corona-Lockerungen.