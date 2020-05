Stadt Wolfsburg: Gastronomen können größere Außenflächen beantragen

Wolfsburg

Ins Restaurant gehen können die Wolfsburger wegen der Corona-Auflagen derzeit nur eingeschränkt. Nun reagiert die Stadt: Gastronomen können eine Vergrößerung ihrer Außenflächen beim Ordnungsamt der Stadt beantragen. Genau das hatte in der vergangenen Woche die CDU gefordert.

Jeder Fall wird einzeln geprüft

Seit Montag öffnen Gastronomen unter strengen Auflagen wieder zum Vor-Ort-Verzehr. Allerdings dürfen sie nur maximal 50 Prozent der ursprünglich vorhandenen Sitzplätze gleichzeitig belegen. Mit der Vergrößerung der Außenfläche könnten die Kapazitäten zumindest etwas erweitert werden. Bedingung: Feuerwehrzufahrten oder Rettungswege müssen frei bleiben. Die Stadt will jeden Einzelfall gesondert entscheiden.

Oberbürgermeister: Gastronomen unterstützen

„Wir werden uns bei der Stadtverwaltung aller Anträge schnellstmöglich annehmen, damit die Gastronomen ihre Außenflächen vergrößern und die sonnigen Tage für ihr Geschäft nutzen können“, so Stadtrat Andreas Bauer. Oberbürgermeister Klaus Mohrs fügt hinzu: „Die heimische Gastronomie in Wolfsburg liegt uns sehr am Herzen. Daher wollen wir Gastronomen überall, wo es die Umgebung zulässt, eine Vergrößerung ihrer Außenfläche ermöglichen. Gleichzeitig geht mein Appell an die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger: Unterstützen auch Sie die Wolfsburger Gastro-Betriebe mit Ihrem Besuch. Denn gerade im Außenbereich lässt sich die Abstandsregel gut einhalten.“

