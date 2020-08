Wolfsburg

Sommerferienprogramm und Corona – das geht nicht zusammen? Die städtische Jugendförderung kommt am Ferienende zum gegenteiligen Fazit. „Durch Corona gab es im Vorfeld der Sommerferien viele Unsicherheiten und häufige Veränderungen der Rahmenbedingungen, beispielsweise bei den Gruppengrößen", erklärt Christoph Block von der Jugendförderung. Doch trotz der Widrigkeiten könnten alle Ferienanbieter stolz darauf sein, solch vielfältige Ferienaktionen angeboten zu haben.

Die Jugendförderung bot auch selbst zahlreiche eigene Ferienaktionen an

Auf der neuen Plattform der Jugendförderung www.ferien-wolfsburg.de wurden in den vergangenen Wochen die Angebote verschiedenster Träger beworben. Die Jugendförderung bot auch selbst zahlreiche eigene Ferienaktionen an, wie etwa die ganztägigen Naturabenteuer auf den städtischen Abenteuer- und Aktivspielplätzen in Fallersleben, Westhagen und Vorsfelde/Wendschott. Diese fanden dieses Jahr auch in den Werksferien statt, da viele Familien coronabedingt nicht wegfahren konnten oder wollten. Auf dem Abenteuerspielplatz Buntspecht in Vorsfelde standen unter anderem wilde Wasserschlachten, das Bauen von Buden und das Töpfern kleiner Wichtelhüte für den Garten auf dem Programm.

In den Sommerferien war aber noch mehr los: So ermittelten junge Naturdetektiv mit ihrer Basisstation im Freizeitheim Detmerode eine Woche in Wolfsburgs schöner Natur. In weiteren Ferienwochen begab sich das Detmeroder Team mit Kinder- und Jugendgruppen auf eine Floßtour und in den Zoo Hannover.

IT und neue Medien spielten ebenfalls eine starke Rolle bei den Ferienangeboten der Jugendförderung: So fanden im Jugendhaus X-trem Gladiatorenkämpfe zuvor programmierter Roboter statt.

Zu den 34 Ferienangeboten der Jugendförderung kamen die „Offenen Türen"“ der Jugend- und Freizeiteinrichtungen hinzu

Auch für ältere Jugendliche war einiges geboten, wie etwa mit guter Musik, kühlen Getränken und spannenden Kicker-Matches und Gaming im Jugendzentrum Haltestelle. Denn zu den insgesamt 34 Ferienangeboten und -projekten der Jugendförderung kamen die „Offenen Türen"“ der Jugend- und Freizeiteinrichtungen hinzu, bei denen Kinder und Jugendliche jederzeit ohne Anmeldung vorbeischauen konnten.

„Nun geht es auch um eine Sommerferien-Corona-Bilanz, die wir gerne mit allen Ferienanbietern ziehen möchten“, sagt Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik. „Dazu gibt es ein Wolfsburger Ferien-Trägertreffen, das zwischen den Sommer- und Herbstferien stattfindet.“ Der Anmeldestart für die Herbstferienangebote ist bereits am Mittwoch, 2. September.

