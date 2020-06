Staatsanwaltschaft fordert mehr als vier Jahre Haft für Wolfsburger Felgendiebe

Wolfsburg

Fast eine Stunde dauerte die Verlesung der Anklageschrift. Der Vorwurf: Fünf Männer sollen zwischen Januar und Dezember 2019 in Wolfsburg Kompletträder im Wert von 108 000 Euro gestohlen haben. Sie sind deshalb des Bandendiebstahls angeklagt, und das in 63 Fällen. Die Männer sind zwischen 24 und 32 Jahren alt.

Angeklagte sollen auch Auto angezündet haben

Zwei der Angeklagten sitzen derzeit in Untersuchungshaft. In einem weiteren Fall sollen zwei der Männer (24 und 27 Jahre) im März 2019 ein Auto angezündet haben, um ihre Spuren zu verwischen. Der Schaden belief sich auf 40 000 Euro. Auch Diebstähle von E-Bikes sollen auf das Konto der Angeklagten gehen.

Täter hatten es auf VW-Kompletträder abgesehen

Den Angeklagten wird vorgeworfen, in wechselnder Besetzung hochwertige Felgen samt Reifen entwendet zu haben, um diese dann später zu verkaufen. Bei den Autos handelte es sich um VW-Fahrzeuge, die mit einem Holzklotz oder Pflastersteinen für die Taten aufgebockt wurden. Die Erlöse sollen sie untereinander aufgeteilt haben. Der Wert des Diebesgutes betrug insgesamt rund 108 000 Euro, wobei den Angeklagten unterschiedliche Schadenssummen vorgeworfen werden.

Diebesgut in Keller und Garage gelagert

Die Fahrzeuge seien im Vorfeld ausgespäht worden. Nachts gingen die Schrauber dann gezielt vor, so die Staatsanwaltschaft. Die Felgen seien abgebaut worden, ein in der Nähe wartender Transporteur habe die Räder dann gemeinsam mit den Schraubern eingeladen. Teilweise seien zeitgleich in unmittelbarer Nähe bei mehreren Fahrzeugen die Felgen abgeschraubt worden. Das Diebesgut wurde anschließend im Keller der Mutter eines Angeklagten sowie in einer Garage gelagert.

Staatsanwaltschaft fordert bis zu viereinhalb Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von bis zu viereinhalb Jahren für einen 27-Jährigen, der 36 Straftaten verübt haben soll. Mit bis zu vier Jahren Haft muss ein 24-Jähriger rechnen. Für drei weitere Angeklagte (27, 30, 32) forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsentzug zwischen drei und vier Jahren.

Angeklagte zu Geständnissen bereit

Nach Verkündung der Anklage schlug die Richterin Verständigungsgespräche zwischen der Kammer und den Anwälten vor. Nach einer einstündigen Unterbrechung lautete der Tenor der Anwälte, die Angeklagten seien grundsätzlich in den meisten der vorgeworfenen Fälle zu Geständnissen bereit. Wie umfänglich diese werden, könnte sich in der nächsten Verhandlung zeigen.

Erste Vorstellungen zur Höhe des Strafmaßes wurden am ersten Verhandlungstag von den Verteidigern geäußert. So war im Fall eines 27-Jährigen von der Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von drei Jahren angesetzt, die Verteidigung plädierte jedoch für ein Strafmaß „mit einer Zwei davor“. Der Angeklagte würde 14 von 16 vorgeworfenen Taten einräumen.

Ein Jahr unter dem geforderten Strafmaß lag der Verteidiger eines 27-Jährigen, der sich momentan in Untersuchungshaft befindet. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Die Verhandlung wird am Freitag, 5. Juni, im Landgericht fortgesetzt.

Von Nina Schacht