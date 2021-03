St. Patricks Day: Autostadt lässt ersten Irland-Käfer grün leuchten

Wolfsburg

Grün, grüner, St. Patrick’s Day: Mehr als 460 berühmte Objekte, Sehenswürdigkeiten und Museen auf der ganzen Welt werden am Mittwoch, 17. März, dem irischen Gedenktag, grün beleuchtet. Auch die Autostadt in Wolfsburg nimmt an der diesjährigen „Global Greening Initiative“ der staatlichen, irischen Organisation „Tourism Ireland“ teil: mit dem ersten in Irland hergestellten Volkswagen Käfer, der sich in der Sammlung der Autostadt befindet.

Irland spielte zu Beginn der internationalen Produktion des Volkswagen Käfers eine entscheidende Rolle: Dort fiel im Oktober 1950 der Startschuss für den Zusammenbau der ersten rechtsgelenkten „Typ 1“-Limousinen. Mit einem luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor und Heckantrieb konnte die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erreicht werden. Der damalige Neupreis lag bei 3790 D-Mark. Bis zur Stabübernahme durch den Volkswagen Golf war der Käfer das meistgebaute Automobil der Welt. Als einmillionster Volkswagen wurde der Käfer am 5. August 1955 in Wolfsburg gefeiert. Die Ära der Käferproduktion endete am 30. Juli 2003 in Mexiko. Insgesamt entstanden weltweit rund 21,5 Millionen Volkswagen Käfer.

Der Käfer in Bildern – viel Spaß beim Durchblättern:

Zur Galerie Die Geschichte der Stadt ist eng mit der des Kult-Volkswagens verbunden.

Die Klassikersammlung der Autostadt umfasst rund 260 Fahrzeuge von mehr als 60 verschiedenen Herstellern. Sie alle haben in der Automobilgeschichte Maßstäbe gesetzt oder dienten als Vorbild. Der erste in Irland produzierte Volkswagen Käfer befindet sich momentan im nicht öffentlich zugänglichen Bereich der Ausstellung.

Von der Redaktion