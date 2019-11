Wolfsburg

Rund um den St. Martins-Tag am 11. November (Montag) finden in ganz Wolfsburg wieder viele Martinsumzüge statt. Die größten Laternen-Umzüge gibt es in der Nordstadt und in der City mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern. Aber auch in Vorsfelde und Fallersleben sind die Umzüge traditionell sehr gut besucht....