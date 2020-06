Die frühere katholische Kirche wurde schon vor einigen Jahren verkauft. Der neue Eigentümer will dort kleine Apartments und ein Architekturbüro einrichten. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden.

St.-Heinrich-Kirche am Rabenberg: Der neue Eigentümer will in den des ehemaligen kleinen Klosters einige Apartments für Studenten und ein Architekturbüro einrichten. Quelle: Britta Schulze