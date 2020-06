St. Elisabeth: Quarantäne-Station ermöglicht Einzug ins Pflegeheim

Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie gilt in Niedersachsen noch immer ein Aufnahmestopp für Seniorenheime. Die einzige Ausnahmeregelung: Senioren dürfen neu in ein Heim, wenn sichergestellt ist, dass sie zuvor in einer 14-tägigen Quarantäne waren. Im Wolfsburger Seniorenzentrum St. Elisabeth gibt es dafür seit Anfang Mai eine ganze Quarantäne-Station. Das Angebot ist in der VW-Stadt einmalig und weit über Wolfsburg hinaus bekannt. Die Diakonie hat das Angebot am Freitag vorgestellt.

Neubau ermöglicht das Angebot

Möglich macht die Quarantäne-Station ein ganz besonderer Umstand: Das Heim hat kurz vor Beginn der Corona-Pandemie eine neue Station in seinem Neubau fertiggestellt: „Sie umfasst 32 Zimmer und war bezugsfertig, als der Aufnahmestopp kam“, berichtet Diakonie-Vorstand Ralf-Werner Günther.

Achtung Infektionsbereich! Heimleiterin Nadine Florentin zeigt den Eingang zur Quarantäne-Station. Quelle: Britta Schulze

Erleichterung für das Klinikum

Für die Stadt Wolfsburg sei es ein Glücksfall gewesen, dass das Heim die Station vorerst zum Quarantäne-Bereich umzufunktionieren konnte, sagt Sozialdezernentin Monika Müller: „Für das Klinikum ist es eine echte Erleichterung.“ Der Aufnahmestopp in den Heimen habe dazu geführt, dass das Klinikum viele pflegebedürftige Patienten nicht mehr entlassen konnte.

Pflegebedürftige kommen von weit her

Jetzt können pro Woche bis zu 15 Menschen die Quarantäne-Station beziehen. „Wir haben sie am 4. Mai eröffnet und bereits 45 Personen erfolgreich weitergeleitet“, berichtet Lara-Jean Cauers, die für den Quarantäne-Bereich verantwortlich ist. Wichtig ist dabei: Die Station funktioniert wie eine Kurzzeitpflege und wird auch wie eine solche finanziert. Nach zwei Wochen ziehen die Senioren in andere Einrichtungen, die nicht zur Diakonie gehören müssen. Weil es in der Region kaum entsprechende Angebote gibt, kommen aktuell ältere Menschen aus einem Umkreis von rund 250 Kilometern auf die Station.

Die Quarantäne-Station: Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, gelten strenge Hygiene-Auflagen. Quelle: Diakonie Wolfsburg

Strenge Hygiene-Auflagen

Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, gelten strenge Auflagen: „Es dürfen nur Personen mit einem negativen Rachenabstrich zu uns kommen. In den ersten acht Tagen bleiben die Bewohner außerdem in einer Zimmerisolation“, erklärt Cauers. Nach einer Woche machen die Mitarbeiter einen zweiten Corona-Test. Fällt dieser ebenfalls negativ aus, dürfen sich die Patienten mit Mundschutz, Kittel und Einmalhandschuhen im Wohnbereich der Station aufhalten. Einsamkeit entstehe in der Quarantäne nicht, berichtet Cauers: „Es hat mehr einen Hotelcharakter. Wir haben bereits viele Dankesbriefe erhalten.“

Das Personal auf der Station kommt aus anderen Einrichtungen, alle arbeiten aber aktuell nur im Quarantäne-Bereich. Unter anderem sorgen eine Schleuse sowie eine strenge Trennung des Mülls und der Wäsche für hohe Hygiene-Standards. Angehörige dürfen die Senioren während der zwei Wochen in der Regel nicht besuchen. „Der Aufwand ist sehr groß“, berichtet Cauers.

Demenz kann Problem darstellen

Das Heim kann auf der Station auch Personen mit einer hohen Pflegestufe und Palliativpatienten betreuen. Eine Ausnahme gebe es allerdings: „An Demenz erkrankte Personen mit Wanderungstendenzen können wir nicht aufnehmen“, erklärt Cauers. Das Problem: Der Drang nach Bewegung könnte dazu führen, dass diese Menschen andere anstecken. Bei Demenzkranken müsse das Seniorenzentrum die Aufnahme daher individuell prüfen.

Die 32 Bewohner, die die Station eigentlich beziehen wollten, müssen sich derweil in Geduld üben. „Einige von ihnen haben die Quarantäne bei uns durchlaufen und sind jetzt vorerst in anderen Einrichtungen untergebracht“, berichtet Nadine Florentin, Leiterin des Seniorenzentrums.

