Wolfsburg

Beim Spazierengehen hat WAZ-Leser Wolfgang Heuberger eine interessante Entdeckung gemacht: In der Rinde eines Baums am Klieversberg sind Buchstaben und Zeichen eingeritzt, die Heuberger auf eine Idee bringen: Könnten sie von Zwangsarbeitern während der NS-Zeit stammen? WAZ-Redakteurin Frederike Müller hat sich in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv auf Spurensuche begeben und ist auf eine spannende Geschichte gestoßen.

Heuberger erkennt in den Zeichen ein „Z“ und ein „k“. Könnten diese für „Konzentrationslager“ stehen? Außerdem sei mittig ein Schwert oder Kreuz zu sehen, das ihn an die Symbolik französischer Briefmarken erinnert. Und die Buchstaben „R“ und „F“, die er darunter sieht, könnten für Republique Francaise stehen. Außerdem könnte man vielleicht den Namen „Eva“ oder „Iva“ erkennen. Seine Vermutung: eine französische Zwangsarbeiterin, die sich hier verewigt hat? „Es ist nur eine Theorie“, betont Heuberger und fragt: „Wer könnte das überprüfen?“

In den Schlossremisen: IZS-Leiterin Anita Placenti-Grau und Kulturdezernent Dennis Weilmann zeigen die Frottagen, mit denen Andreas von Weizäcker die kyrillischen Einritzungen in Wolfsburger Buchen festgehalten hat, bevor die Bäume gefällt werden mussten. Quelle: Roland Hermstein

Diese Fragen führen direkt ins Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS) der Stadt Wolfsburg, genauer in dessen Ausstellung „Dokumentation über die Opfer der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“. Dort warten schon Kulturdezernent Dennis Weilmann und IZS-Leiterin Anita Placenti-Grau, um das Kunstwerk „KONZERN“ von Andreas von Weizsäcker vorzustellen – denn das ist aus sehr ähnlichen Rinden-Schnitzereien entstanden.

Es besteht aus zehn Frottagen, also Abriebe, von Buchen mit kyrillischen Einritzungen, als „Wunden der Erinnerung“ auf Papier verewigt. „Diese sichtbaren Spuren von Zwangsarbeitern haben damals regional und überregional viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass sich bis heute immer wieder Wolfsburger und Wolfsburgerinnen dazu melden“, erklärt mir Placenti-Grau.

Im Fall des von Heuberger entdeckten Baums scheint es allerdings eher unwahrscheinlich, dass ein Zwangsarbeiter oder eine Zwangsarbeiterin von damals dahinter steckt. Im Vergleich zu den gesicherten kyrillischen Einritzungen an den Buchstämmen auf dem Klieversberg fällt als erstes auf, dass diese viel breiter, tiefer und stärker vernarbt sind als auf dem aktuellen Fund. Der Buchstabe „Z“ könnte einfach ,nur‘ das forstwirtschaftliche Zeichen für „Zukunftsbaum“ sein.

Ein Vogel? Eine Maske? Die Zeichen in den Baumrinden lassen mitunter viel Raum für Interpretation. Quelle: Roland Hermstein

Die Einritzungen könnten stattdessen aus der vergleichsweise jüngeren Vergangenheit stammen, zum Beispiel von einem Liebespaar. In Verbindung mit dem Namen „EVA“ oder „IVA“ könnte das „Kreuz“ auch ein „Plus“ gewesen sein und die Einritzung darüber ein weiterer Name, der mit „A“ beginnt.

Die Wolfsburger Buchen, auf denen sich nachweislich Zwangsarbeiter verewigt haben, mussten aus forstwirtschaftlichen Gründen leider abgeholzt werden. Doch das IZS dokumentiert die Geschichte dahinter in einer spannenden Ausstellung in den Schlossremisen.

Hier sind die Frottagen zu besichtigen Wer die Frottagen und viele weitere Original-Exponate selber sehen möchte, kann die Ausstellung „Dokumentation über die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ in den Schlossremisen besuchen. Besuchstermine müssen individuell vereinbart werden. Anfragen werden per Telefon 05361-275734 oder E-Mail izs-stadtarchiv@stadt.wolfsburg.de entgegengenommen.

1988 hatte der Pressefotograf Klaus Gottschick kyrillische Einritzungen ehemaliger sowjetischer Zwangsarbeiter auf Buchenstämmen auf dem Klieversberg abgelichtet und in der Gemeinschaftsausstellung „Wolfsburg im Sucher“ präsentiert.

Ein öffentlicher Platz wird zum Denkmal „Die historischen Spuren sollten Ausgangspunkt für das spätere zentrale Wolfsburger Zwangsarbeiterdenkmal werden“, erklärt Kulturdezernent Weilmann. Mit Sabrina von Weizsäcker, der Witwe des Künstlers, und einem Landschaftsarchitekten entwickelte das IZS ein zentrales Zwangsarbeiter-Denkmal auf dem Sara-Frenkel-Platz. Dazu gehört auch der Bronze-Abguss eines Buchenstammes: Hier sind die Einritzungen immer noch gut zu sehen.

Durch Medienberichte erfuhr auch Andreas von Weizäcker, Bildhauer und Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten, von den Bäumen. Gewappnet mit langen Bahnen hochwertigen japanischen Papiers reiste er Mitte der 90er nach Wolfsburg und fertigte „Frottagen“ an: Ähnlich wie Kinder mit Papier und Bleistift Münzen „abpausen“, befestigte er die Papierbahnen an zehn Buchen im Stadtwald und machte die Zeichen in der Rinde durch Schraffieren auf dem Papier sichtbar. Heute hängen die Papierbahnen in der Ausstellung „NS-Dokumentation“ in den Schlossremisen.

Berühmter Besucher: Der Künstler Andreas von Weizäcker erlebte die Ausstellungseröffnung in Wolfsburg nicht mehr - dafür kam sein Vater, der ehemalige Präsident Richard von Weizäcker. Quelle: Klaus Gottschick / IZS

Manche Fragen bleiben bis heute offen. Ob die Zwangsarbeiter im Stadtwald Holz für das Lager sammelten oder Ausgang hatten und sich dort heimlich trafen, wird wohl nie geklärt werden. An einem Baum steht ein Liebesbekenntnis mit Herz, an einem anderen die Worte „Zur Erinnerung an die russische Jugend“, zusammen mit dem Datum 29. Mai 1944, einem inzwischen unkenntlichen Namen und dem Zusatz „18 Jahre“.

„Zur Erinnerung an die russische Jugend“: Die vielleicht aufschlussreichste Einkerbung ist auf dem Sara-Frenkel-Platz noch heute zu sehen, denn hier steht ein Bronze-Abguss einer der Baumstämme. Quelle: Roland Hermstein

Ob die vermutlich jungen Zwangsarbeiter tatsächlich darauf abzielten, ein historisches Zeugnis für die Zukunft zu hinterlassen? Oder ob sie einfach das vage Bedürfnis spürten, ein Zeichen zu setzen – ähnlich wie Graffiti-Künstler heute? Der Drang, Spuren zu hinterlassen, verbinde Menschen über alle Zeit hinweg, meint Placenti-Grau. „Wenn ich Besucher begleite, lasse ich sie die Frottagen meistens ganz eigenständig entdecken, ohne zu kommentieren oder zu erklären“ – die Brücke zur Vergangenheit entstehe dann schon ganz von alleine.

Von Frederike Müller