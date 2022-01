Ehmen

Banküberfälle sind aus der Mode – zu hoch ist inzwischen das Risiko für die Ganoven. Stattdessen jagen Banden Geldautomaten in die Luft, um schnell an Bargeld zu kommen. In Wolfsburg wurden zwei Sparkassen zum Trümmerfeld, in Peine traf es zwei Volksbanken. Die Polizei fordert die Geldinstitute auf, die Sicherheit zu erhöhen. Was kann man tun?

Verklebesysteme und Vernebelungstechnik

Weniger Tatgelegenheiten, weniger Tatanreize, sagt die Sprecherin des Landeskriminalamts Niedersachsen, Katrin Gladitz. So könne beispielsweise die Zahl der Automaten verringert werden – oder auch der Bargeldbestand in den einzelnen Automaten, empfiehlt die Polizei. Auch könnten Einfärbe- und Verklebungssysteme, Antigasvorrichtungen, Vernebelungstechniken oder hochauflösende Überwachungskameras installiert werden. Freistehende oder in Hauswänden eingebaute Automaten könnten abgebaut werden, um Gefahren für Unbeteiligte zu verringern.

Bildergalerie vom Tatort in Edemissen:

Vernebelungsmaschinen beispielsweise füllen Räume binnen weniger Sekunden mit ungiftigem Nebel, sodass Kriminelle darin die Orientierung verlieren. „City-Shop West“-Geschäftsführer André Fedyk setzt ein solches System bereits in seinen Kiosken ein, um Einbrecher abzuschrecken.

Sparkasse und Volksbank halten Sicherheitsvorkehrungen geheim

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg teilt auf Anfrage der WAZ mit, man stehe mit der Polizei und weiteren Beteiligten in stetem Austausch, „um Sicherheitskonzepte für Filialen und Geldautomaten auf dem aktuellen Stand zu wissen und wenn nötig auch zu optimieren“. Wie genau die Banken vorgehen, verraten sie nicht. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zu sicherheitsrelevanten Maßnahmen, die bereits getroffen worden sind und zu darüber hinaus gehenden Konzepten aktuell keine Angaben für die Öffentlichkeit machen werden“, so Sprecher Eike Fromhage.

Die Volksbank will Sicherheitsmaßnahmen für alle Geschäftsstellen „um weitere ergänzen“, so der Peiner Direktionsleiter der Volksbank BraWo, Stefan Honrath. Welche konkret, soll geheim bleiben. Ob Kunden auch künftig noch nachts Geld an Automaten in den Filialen abheben können, konnte der Volksbank-Chef noch nicht garantieren. „Im Moment muss alles durchdacht werden“, sagte er.

Polizei sieht die Banken in der Pflicht

Die Polizei Osnabrück hat die Banken dazu aufgerufen, ihre Geldautomaten mit höheren Sicherheitsstandards zu schützen. „Ich sehe die deutschen Banken in der Pflicht, jetzt den Schutz ihrer Automaten zu verbessern“, sagte Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück. Die Sicherheit dürfe nicht länger wegen wirtschaftlicher Interessen in den Hintergrund rücken.

Mögliches Fluchtauto in den Niederlanden gefunden

Bei den Sprengungen von Geldautomaten gab es in diesem Jahr einen massiven Anstieg, allein in Niedersachsen registrierte das Landeskriminalamt bis zum 28. Januar zwölf Fälle – im Vorjahr nur einen.

Nach den jüngsten Taten in Peine gibt es nun womöglich eine heiße Spur: Nur wenige Stunden nach der heftigen Explosion im Schalterraum der Volksbank hat die Polizei in den benachbarten Niederlanden einen schwarzen Audi abschleppen lassen. Zeugen hatten bei den Taten in Wolfsburg und Peine einen ähnlichen Wagen beschrieben. Offenbar besteht der Verdacht, dass die schwarze Limousine das Fluchtauto der Täter gewesen sein könnte. Die Polizei war offenbar sogar ganz dicht dran, die Insassen zu schnappen.

Sparkasse in Ehmen bis Mitte März geschlossen

Währenddessen arbeitet die Sparkasse daran, ihre zerstörten Filialen in Wolfsburg wieder instand zusetzen. In Detmerode soll der volle Betrieb voraussichtlich Anfang März wieder starten können, in Ehmen werden die Bauarbeiten laut der Bank wohl Mitte März abgeschlossen sein.

Immer kürzere Abstände zwischen den Taten Sprengungen von Geldautomaten gibt es immer wieder, doch selten treten sie so gehäuft auf wie zuletzt in der Region rund um Wolfsburg, Braunschweig und Peine: Samstag, 30. Oktober , 4.57 Uhr: In Lehre explodiert ein Geldautomat in der Sparkasse an der Berliner Straße. Rund zwei Stunden zuvor zerstört eine Explosion den Innenraum einer ­SB-Filiale im Braunschweiger Stadtteil Rautheim

, 4.57 Uhr: In Lehre explodiert ein Geldautomat in der Sparkasse an der Berliner Straße. Rund zwei Stunden zuvor zerstört eine Explosion den Innenraum einer ­SB-Filiale im Braunschweiger Stadtteil Rautheim Donnerstag, 23. Dezember , 3.30 Uhr: Ein Knall im Wolfsburger Stadtteil Detmerode reißt Anwohner aus dem Schlaf: Die Ganoven haben einen Sparkassen-Automaten gesprengt, ein zweiter wird stark beschädigt.

, 3.30 Uhr: Ein Knall im Wolfsburger Stadtteil Detmerode reißt Anwohner aus dem Schlaf: Die Ganoven haben einen Sparkassen-Automaten gesprengt, ein zweiter wird stark beschädigt. Donnerstag, 20. Januar , 3 Uhr: In der Sparkasse in Ehmen bei Wolfsburg fliegen gleich zwei Geldautomaten in die Luft, es entsteht ein Schaden von geschätzt 90 000 Euro.

, 3 Uhr: In der Sparkasse in Ehmen bei Wolfsburg fliegen gleich zwei Geldautomaten in die Luft, es entsteht ein Schaden von geschätzt 90 000 Euro. Sonntag, 23. Januar , 3.15 Uhr: In der Ortschaft Vöhrum nahe Peine explodiert in der Volksbank-Filiale an der Hauptstraße ein Geldautomat. Drei Männer werden gesichtet und fliehen mit einem Audi. Die Straße muss bis in die Morgenstunden gesperrt werden.

, 3.15 Uhr: In der Ortschaft Vöhrum nahe Peine explodiert in der Volksbank-Filiale an der Hauptstraße ein Geldautomat. Drei Männer werden gesichtet und fliehen mit einem Audi. Die Straße muss bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Freitag, 28. Januar, 2.50 Uhr: Im Dorf Edemissen im Landkreis Peine erschüttert eine Detonation die Volksbank-Filiale im Ortskern. Alle Scheiben im Schalterraum zerspringen. Zeugen beobachten drei oder vier Täter.

Persönliche Beratungstermine bei der Sparkasse sind in Detmerode und Ehmen weiterhin möglich, betont Fromhage. Dafür sollten sich Kundinnen und Kunden unter Tel. 05371/814-99999 an das Dialog-Center wenden.

Von Christian Opel