Wegen Corona: Sportvereine müssen für die Zeit der Schließung keine Miete zahlen

Wolfsburg

Die Nachricht dürfte bei einigen Wolfsburger Vereinen für Erleichterung gesorgt haben: Sportdezernentin Monika Müller hat vor wenigen Tagen in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Vereine für die Zeit des Corona-Lockdowns die Miete für die Sportanlagen nicht zahlen müssen.

Kostenlose Nutzung im Mai

„Es ist im Sinne des sportlichen Fairplay, wenn wir in dieser Situation die Nutzungsentgelte erlassen“, sagt Sportdezernentin Müller zu der Entscheidung. Sie gelte nicht nur für die Zeit der kompletten Schließung von Mitte März bis Anfang Mai: „Nachdem der Sportbetrieb nur sehr eingeschränkt und unter besonderen Auflagen wieder angelaufen ist, werden auch im Mai Trainings- und Übungszeiten auf städtischen Sportanlagen nicht in Rechnung gestellt“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Die Begründung: Die Vereine können die Anlagen nicht im üblichen Umfang nutzen. Insbesondere bei den Kontaktsportarten bestehen große Einschränkungen.

Anzeige

Würdigung des Engagements

Die Stadt möchte die Vereine mit der Maßnahme finanziell entlasten und würdigen, dass sie trotz der äußerst schwierigen Bedingungen vielfältige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten anbieten: „Damit übernehmen die Sportvereine sowohl sport- als auch sozial- und gesundheitspolitisch Verantwortung“, sagt Wichmann.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Eine tolle Sache“

Bei den Vereinen kommt dieses Signal an: „Wir finden, dass das eine tolle Sache ist. Das ist eine Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Manfred Wille, Vorsitzender des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM). Er betont, dass die Stadt dem Verein während der Pandemie sehr gut helfe. Unter anderem hat die Verwaltung die aktuellen Nutzungs- und Verhaltensregeln für Sportplätze und -hallen unter Pandemiebedingungen entwickelt. Darüber hinaus berät der Geschäftsbereich Sport die Vereine.

„Es bleiben schwierige Zeiten“

Auch Ralf Todtenhöfer vom SV Sandkamp sagt: „Ich finde es äußerst fair, dass die Stadt uns so entgegen kommt. Das hilft uns natürlich weiter.“ Allerdings gibt er zu bedenken: „Im Endeffekt konnte die Stadt natürlich auch keine Leistung erbringen in der Zeit.“ Finanziell sieht der Vorsitzende die Lage entspannt: „Wir haben da nicht so die großen Probleme.“

Karl-Michael Schulz, Vorsitzender des WSV Wendschott, freut sich ebenfalls über die Entscheidung. In Euphorie ausbrechen lässt sie ihn aber nicht: „Es ist schon eine Hilfe. Aber es bleiben schwierige Zeiten für uns. Die ganzen Maßnahmen umzusetzen, ist nicht so einfach.“

Einige Vereine sind zurückhaltend

Dass der Neustart nach der Pause nicht allen Vereinen leicht falle, bestätigt Stadtsprecherin Wichmann: „Die Nutzung der Sportanlagen nimmt kontinuierlich zu. Es gibt aber auch Vereine, die noch zurückhaltend sind und die umfänglichen Empfehlungen der Fachverbände zur Wiederaufnahme des Sport unter Corona-Bedingungen noch nicht umsetzten.“

Lesen Sie auch

Von Melanie Köster