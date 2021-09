Wolfsburg

Kinder und Shopping-Fans können sich freuen: Am Sonntag, 26. September, veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) einen verkaufsoffenen Sonntag mit einem „Kunterbunten Kindersonntag“ in der Wolfsburger Innenstadt.

„Das Format hat sich in den vergangenen drei Jahren großer Beliebtheit bei Groß und Klein erfreut. In Verbindung mit den geöffneten Geschäften bietet der Sonntag ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm für die ganze Familie im Herzen Wolfsburgs“, werben die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr

Die Geschäfte der Innenstadt, inklusive der City-Galerie und der Designer Outlets Wolfsburg, öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Während die Erwachsenen shoppen können, können sich die kleineren Gäste auf viele Attraktionen freuen. So wird es unter anderem Bungee-Run, Seifenblasen, vier Hüpfburgen, eine Rollenrutsche und Basketballspiele geben. Außerdem dabei: Das städtische Spielmobil mit Rollern, Kettcars und einem Kletterturm. Für die Mitmachaktionen stehen vor Ort Ansprechpartner zur Verfügung.

Es gelten die 3G-Regeln

Bespielt werden in der mittleren Porschestraße der Hugo-Bork-Platz und die Fläche vor der City-Galerie. „Für den Zutritt zu den beiden Veranstaltungsflächen gilt die 3G-Regel. Besucher*innen ab 15 Jahren müssen am Eingang den Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder eines aktuellen negativen Corona-Tests vorlegen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren müssen keinen Nachweis erbringen“, erläutert Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. Außerdem müssen die Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Zusätzliche Catering-Stände bieten verschiedene Speisen und Getränke an und stehen gemeinsam mit zwei Kinderkarussells bereits ab Donnerstag, 23. September, in der Porschestraße. Am Donnerstag, Freitag und Samstag sind die Angebote von 11 bis 19 Uhr nutzbar. Am Sonntag, 26. September, stehen sie in der Zeit von 12 bis 18 Uhr zur Verfügung, bei den Karussells gilt an diesem Tag ein Sonderpreis von einem Euro pro Fahrt.

Von der Redaktion