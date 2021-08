Sperrungen: Diese Straßen in Wolfsburg werden zur Baustelle

Wolfsburg

In den Werksferien ist es auf Wolfsburgs Straßen deutlich ruhiger als sonst, dafür sind die Baufahrzeuge unterwegs:

Maybachweg wegen Bauarbeiten gesperrt

Am Montag, 9. August, beginnt die LSW Netz mit den vorbereitenden Arbeiten für den Anschluss des Neubaus „Berliner Haus“ an das Versorgungsnetz. Da die Fernwärme- und Trinkwasserleitungen im Fahrbahnbereich liegen, ist es erforderlich, den Maybachweg im Bereich unter der Berliner Brücke entlang der Bahntrasse für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Fußgänger und Radfahrer können die Verbindung weiterhin nutzen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 28. August dauern.

Sperrung der B 188 zwischen Wolfsburg und Vorsfelde

Nach dem Brand eines Kleinlasters wird die zerstörte Fahrbahndecke der B 188 zwischen Wolfsburg und Vorsfelde saniert. Dafür wird die Bundesstraße ab Mittwoch, 11. August, bis voraussichtlich Freitag, 13. August, in Fahrtrichtung Vorsfelde, ab der Einmündung der L 290/Westumgehung Vorsfelde/ Wendschott gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Landesstraße 290, Westumgehung Vorsfelde/Wendschott und weiter über die Brechtorfer Straße zurück zur B 188 / Feuerwehrkreuzung nach Vorsfelde.

Am nächsten Wochenende, vom 13. bis 16. August, wird außerdem weiter auf dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter gearbeitet. Die Bauarbeiten sollen jeweils am Freitag um 16 Uhr starten und am Montag um 5 Uhr enden. Der Berufsverkehr soll so nicht beeinträchtigt werden. Erneuert werden Straßendecken der A 39 sowie der Verbindungsrampen zur A 2.

Weitere Baustellen

Noch bis voraussichtlich zum 23. August wird die Bushaltestelle Burgwall-Ost saniert, dort wird die Straße in Richtung Süden zur Einbahnstraße. Die Landstraße zwischen Barnstorf und Heiligendorf ist seit Anfang August wegen der Erschließung des Baugebiets „Krummer Morgen“ dicht – die Bauarbeiten sollen sechs Monate dauern.

Von der Redaktion