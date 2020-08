Wolfsburg

Ein gewaltiger Stahlträger hängt an Ketten in der Luft, in Zeitlupe wird er von zwei Kränen auf die Wiederlager der Brücke eingehängt. Die Kranführer sprechen sich per Funk auf der Baustelle ab, denn die Träger müssen waagerecht gehalten werden. Auf den Wiederlagern der Brücke stehen Bauarbeiter- vier auf jeder Seite der Brücke. Sie positionieren den Träger an der vorgesehenen Stelle. Der Bau der Autobahnbrücke der A 39 geht voran –mit einem straffen Zeitplan. In nur 48 Stunden muss die Konstruktion des zweiten Brückenabschnitt fertig sein. „Das geht hier Schlag auf Schlag“, berichtet eine Sachgebietsleiterin von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 7,3 Millionen Euro. Rund 450 Tonnen Beton-Stahl und etwa 500 Tonnen Stahl halten die Brücke.

Zur Galerie An nur einem Wochenende werden sieben Stahlträger an der A 39-Brücke eingebaut. Ein Träger kostet rund 100 000 Euro und wiegt etwa 70 Tonnen.

Zwei XXL-Kräne heben Stahlträger in die Luft

Bereits am Freitag wurden zwei XXL-Kräne in der Heinrich-Nordhoff-Straße aufgebaut. In der Nacht zu Samstag transportierten Tieflader die Stahlträger nach Wolfsburg. Gestartet sind sie in der Oberpfalz. Angekommen sind sie gegen 1 Uhr in der VW-Stadt. „Die Fahrt verlief ohne Probleme“, berichtet einer der Fahrer, der einen der rund 70-Tonnen-Kolosse in die Heinrich-Nordhoff-Straße navigierte. Um 7 Uhr morgens ging es dann auf der Baustelle los: Der erste Träger wurde eingebaut. „Die Träger werden an zwei Stellen jeweils an einem Kran eingehängt, für einen Kran alleine sind sie zu schwer“, berichtet die Sachgebietsleiterin. Liegen sie schließlich auf den Wiederlagern der Brücke auf, werden Bewährungseisen zur Stabilität der Brücke durchgesteckt. „Diese Verbundfertigkeitsträger haben den Vorteil, dass sie zeitsparend eingebaut werden können“, sagt die Mitarbeiterin der Straßenbehörde. Für die Arbeiten an der Brücke ist die Heinrich-Nordhoff-Straße und die A 39 zum Teil gesperrt worden.

Sieben Tieflader liefern Stahl-Kolosse

Auf der Baustelle ist schweres Gerät unterwegs: Zwei Kräne, ein 500-Tonner und ein 300-Tonner, heben die Stahlträger. Sieben Tieflader lieferten die Stahl-Kolosse, das Gesamtgewicht pro Lastkraftwagen mit Träger: satte 100 Tonnen. Auf Hebebühnen erledigen Mitarbeiter auf der Baustelle Restarbeiten an der Brücke. Auch die Lastverteilungsplatten für die Kräne mussten per Tieflader angeliefert werden. Rund 20 Bauarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz. Denn: Die Straßensperrung sollte am Sonntag wieder aufgehoben werden.

Es geht wie im Flug: Während ein Träger eingebaut wird, fährt der Tieflader aus der Baustelle und der nächste macht sich bereit. Kurze Zeit später steht wieder ein Stahlträger fertig zum Einbau vor der Brücke. Bei schweißtreibenden Temperaturen werden Verschalungen eingebaut und Stahlträger in die Luft gebracht.

Brücke war nicht mehr tragfähig

Bereits Anfang 2019 begannen die ersten Abrissarbeiten der Brücke. Im April diesen Jahres folgte der zweite Teil des Abrisses. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1973. Grund für den Neubau: Die Brücke war nicht mehr tragfähig. Drei Jahre dauerten die Planungen für das Projekt. Später, nach dem Einbau der Stahlträger, soll der Beton geschliffen und versiegelt werden. Dann wird die Fahrbahn in zwei Lagen asphaltiert. „Die Brücke soll, je nach Witterung, bis Jahresende fertig werden“, sagt die Sachgebietsleiterin.

Von Nina Schacht