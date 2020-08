Wolfsburg

Thomas Becker (63) ist verärgert. Vor rund zwei Wochen legte der Wolfsburger zwei Haushalte zusammen. Dafür entrümpelte er – Schränke, Regale und Bett sollten auf den Sperrmüll. Er rief bei der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) an. Doch die Abholung wurde zur Geduldsprobe: Der Wolfsburger sollte darauf fast vier Monate warten. Oder alternativ den Sperrmüll selbst in Weyhausen zur Mülldeponie per Autoanhänger anliefern. Das tat Becker auch. „Aber die hohen Kosten bei einer Selbstanlieferung kann ich nicht nachvollziehen“, sagt er.

Wolfsburger: Für Selbstanlieferer sollte es einen Rabatt geben

Für knapp eine Tonne Sperrmüll bezahlte der Wolfsburger rund 170 Euro – zudem noch die Leihgebühr für den Autoanhänger, wie er berichtet. Für bis zu 190 Kilogramm Sperrmüll kostet die Entsorgung zehn Euro, so die Stadt. „Wenn die WAS den Sperrmüll bei mir zu Hause abgeholt hätte, dann ist diese Leistung kostenlos“, so Becker.

Er findet: Bei einer Selbstanlieferung muss es einen Rabatt geben. Und er gibt zu Bedenken, dass die langen Wartezeiten zu wilden Ablagerungen von Müll führten. „Wer sich an die Regeln hält, ist eben der Dumme“, sagt Becker im Hinblick auf die langen Wartezeiten und die Gebühren.

Baut Möbel zusammen: Thomas Becker (63) hat zwei Haushalte zusammen gelegt. Dazu wollte er alte Möbel entsorgen. Er ärgert sich über die langen Wartezeiten bei der Sperrmüllabholung. Quelle: Roland Hermstein

Wilde Müllhaufen: Eine Folge der langen Wartezeiten?

Die Stadt bestätigt, dass es eine zunehmende Anzahl von wilden Müllablagerungen gibt. Und diese gehen zu Lasten der Kapazitäten bei der Sperrmüllabfuhr, weil „die Beseitigung dieser Ablagerungen meistens den Einsatz eines Sperrmüllfahrzeuges bedeute, welches dann in der regulären Sperrmüllabfuhr fehlt“, wie Stadtsprecherin Christiane Grothe mitteilt. Diese Rücksichtslosigkeit Einzelner, die ja ein illegales und damit strafbares Verhalten darstelle, gehe zu Lasten derer, die sich korrekt verhalten und dadurch erst einen späteren Termin erhalten könnten.

Das sind die Öffnungszeiten der WAS

Infos zum WAS-Entsorgungszentrum Das Entsorgungszentrum Wolfsburg befindet sich zwischen Fallersleben und Weyhausen am Weyhäuser Weg 3. Das sind die Öffnungszeiten: montags bis freitag 8 bis 15.30 Uhr und samstags 8 bis 12 Uhr. Informationen zur Abgabe und Abholung von Sperrmüll gibt es unter Tel. (05361) 28 33 33. Für 10 Euro können bis zu 190 Kilogramm Sperrmüll abgegeben werden. Darüber hinaus ergibt sich eine gewichtsabhängige Gebühr (170,40/ Tonne).

Wegen Corona: Wolfsburger entrümpelten Keller und Dachböden

Grund für die langen Wartezeiten bei Sperrmüllabholung und die außergewöhnlich hohe Nachfrage, sei auch die Corona-Pandemie, so die Stadt. Seit des Shutdowns steige der Bedarf an Sperrmüllentsorgung an und die Lage habe sich kaum entspannt – trotz der Aufrufe der WAS, nicht gerade jetzt den Keller oder den Dachboden zu entrümpeln.

Terminfrage steigt, Zahl der Entsorgungsfahrzeuge sinkt

Bei der Besetzung der Müllfahrzeuge muss die WAS beachten, dass bei einer Infektion eines Mitarbeiters nicht die gesamte Infrastruktur des Betriebs gefährdet ist. Eine flexible Logistikplanung stünde derzeit nicht zur Verfügung, so die Stadt. „Der deutlich gesteigerten Terminnachfrage durch die Wolfsburger Haushalte in der aktuellen Situation steht zeitweilig nur noch ein Drittel der Kapazität an verfügbaren Entsorgungsfahrzeugen gegenüber“, teilt die Stadtsprecherin mit. Allerdings, sei die Sperrmüllabfuhr trotz Corona täglich im Einsatz. Und auch während der Sommerferien holten Mitarbeiter den Sperrmüll ab.

Ferienzeit und Krankheitsfälle erschweren Situation

Die Ferienzeit wirke sich jedoch erschwerend auf die Fahrzeugbesatzung aus, da auch Müllwerkern eine Urlaubszeit zu stehe. Kämen Krankheitsfälle hinzu, stünden dem Bedarf an gewünschten Sperrmüllterminen keine ausreichende Anzahl an Einsatzfahrzeugen mehr gegenüber.

Von Nina Schacht