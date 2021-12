Spenden-Aktion abgeschlossen: Kinder holen 300 Päckchen bei der Fabi ab

Wolfsburg

Unter dem Motto „Gemeinsames Weihnachten“ hat sich ein Netzwerk aus vielen engagierten Menschen aus Wolfsburg zusammengeschlossen, um sozial benachteiligten Kindern einen Wunsch zu erfüllen. Die Übergabe der erfüllten Wünsche fand am Samstag im „Haus der Kirche“ an der Christuskirche statt.

Adventstüten to go

Eigentlich waren dort auch Stände mit Musik und Überraschungen geplant, aber: Corona. Die Kirchenkreissozialarbeiterin und Mitinitiatorin, Danica Kahla-Lenk, war trotz der abgespeckten Version sehr zufrieden mit der Veranstaltung. „Einen Adventsmarkt gab es nun leider nicht, aber eine große Krippe und Adventstüten to go“, sagte sie.

So viele Weihnachtswünsche: Im Saal der Christuskirche lagerten die Päckchen in langen Reihen. Auch dieser Plüschhund sollte abgeholt werden. Quelle: Britta Schulze

„Angefangen hat alles damit, dass Gutscheine für Weihnachtsgeschenke an die Wolfsburger Tafel verteilt wurden, um über die Kirchenkreissozialarbeit hinaus bedürftige Familien zu erreichen“, erzählte Kahla-Lenk.

Sozialarbeit im Kirchenkreis Die Kirchenkreissozialarbeit ist eine Einrichtung des Diakonischen Werkes. Menschen finden hier Hilfe in Fragen der allgemeinen Sozialberatung, außerdem gibt es Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, Beratung für Arbeitslose sowie Geflüchtete. Eine offene Sprechstunde gibt es dienstags von 13 bis 15 Uhr und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr in der Jenaerstraße 39 B.

Entwickelt habe sich mittlerweile ein Verbund mehrerer Akteure, die gemeinsam dieses große Projekt auf den Weg brachten. Denn es ging diesmal um 300 Päckchen.

Virtueller Weihnachtswunschbaum

Maßgeblich an der Beschaffung beteiligt waren Volkswagen Charity & Friends, der VfL Wolfsburg und die Rotarier. Christine Moretti organisierte – wie schon 2020 – einen virtuellen Weihnachtswunschbaum. Wunschzettel standen ab Mitte November über einen Link bereit. Zudem gingen auch Geldspenden auf ein PayPal-Konto ein. „Auch dieses Geld wird Kindern, die wenig haben, zugutekommen“, sagte die VW-Mitarbeiterin Moretti.

Übergabe: Alle 300 Päckchen waren mit den Nummern der Wunschzettel gekennzeichnet, die die Kinder bei der Wolfsburger „Tafel“ abgegeben hatten. Quelle: Britta Schulze

Nicht nur die Kinder-Gesichter strahlten bei der Übergabe am Samstag. Alle Beteiligten und insbesondere die „Jungs“ von der Wolfsburger Fanszene packten beherzt und froh gestimmt mit an und achteten darauf, dass auf dem Gelände an der Christuskirche alles seine Ordnung hatte. Von 15 bis 18 Uhr wurden unter den geltenden Hygieneschutzbestimmungen die Weihnachtspäckchen in abgestimmten Zeitfenstern ausgegeben. „Noch ein Geschenk?“, fragte eines der Kinder überrascht, als es auch eine Adventstüte to Go erhielt. Jede Familie wurde mit dieser süßen Überraschung und einem Segen des Wolfsburger Superintendenten Christian Berndt verabschiedet.

Einen besonderen Dank sprach Moretti dem Testzentrum Flow-Wolf aus, das alle Eltern vor Ort testete, damit sie ihre Kinder zur Ausgabe im Saal begleiten konnten. „Kurzfristig haben sie entschieden, die Aktion ebenfalls zu unterstützen“, sagte sie anerkennend.

Das Netzwerk Pfadis Superintendentur Bürgerstiftung Stadtjugendring Jugendfeuerwehr Bündnis für Familie Starthilfe Wob Cadera VfL Wolfsburg Kirchenkreiskantorei Charity & friends (VW) IG Metall Neulandstiftung Ev. Familienbildungsstätte Familienstiftung Rotary Club Ev. Jugend Propstei Vorsfelde Fan- Projekt Wolfsburg Round Table 54 Testzentrum Flow-Wolf Wolfsburger Tafel

Ebenfalls dankte sie persönlich dem Kirchenkreis, der Familienbildungsstätte und dem Bündnis für Familien sowie der IG-Metall Jugend, die alle Geschenke an den Übergabeort brachte und für die Adventstüten eigene Spenden aufbrachten. Ein Dank geht natürlich auch an alle, die gespendet haben. „Dieses Netzwerk ist tragfähig und wird weiter bestehen“, resümierte Kahla-Lenk.

Corona-konform: Am „Haus der Kirche“ bildeten sich trotz Abhol-Zeitfenstern Warteschlangen, aber Ehrenamtliche sorgten dafür, dass Quelle: Britta Schulze

Eine weitere Aktion organisierte die Gruppe Charit y& Friends parallel übrigens für das Tierheim. Hier werden die Weihnachts-Wünsche am 15. Dezember erfüllt. Zudem gehen 350 Euro als Spende für Vierbeiner nach Sülfeld. 1500 Euro vom Paypal-Konto sind für ein Sommerfest bestimmt, bei dem 2022 hoffentlich das Netzwerk mit Kindern und Eltern zusammen richtig feiern kann. Trotz Corona. Das wäre fast so schön wie Weihnachten.

Von Sabrina Fricke