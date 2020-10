Spende des VfL Wolfsburg: Junge Fußballer freuen sich über Mini-Tore

Wolfsburg

Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH hat der Sportregion Ostniedersachsen im Juli eine Spende in Höhe von 15 000 Euro überreicht. Das Geld wurde von den Dauerkartenbesitzern des VfL Wolfsburg gespendet, die die Heimspiele während der Corona-Pandemie nicht besuchen konnten und auf eine Rückerstattung verzichteten.

Ein Großteil des Betrages investierte die Sportregion Ostniedersachsen in Mini-Tore, die an die Sportvereine in der Region verlost wurden. Über je vier Mini-Tore können sich jeweils fünf Vereine aus den Kreisen Gifhorn, Helmstedt und der Stadt Wolfsburg freuen.

Fünf Wolfsburger Vereine trainieren mit den Mini-Toren

In Wolfsburg hatte der FC Reislingen, die Jugendspielgemeinschaft Heiligendorf-Hattorf-Mörse, der SV Sandkamp, VfB Fallersleben und WSV Wendschott Losglück. Neben den Mini-Toren wurden auch noch Fußbälle an die 15 Gewinner-Vereine in der Volkswagen Arena übergeben. „Wir sind dankbar für die gute Kooperation mit dem VfL Wolfsburg in der Sportregion und für die Initiierung dieser großartigen Aktion, um die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen zu können“, sagt der Vorsitzende des Kreissportbundes Helmstedt Jürgen Nitsche.

Marko Kresic, Leiter der VfL-ErlebnisWelten, betont besonders die Potenziale der neuen Trainingsmaterialien in Hinblick auf die systematische Entwicklung von Spielintelligenz bei jüngeren Sportlern. „Die Kleinsten beginnen mit zwei gegen zwei und somit haben die Spieler viele Ballkontakte,“ schilderte der erfahrene Trainer. Anschließend bot Kresic den Sportvereinen an, dass die Spielform von einem VfL-Team noch detaillierter beim Training vorgestellt werden kann.

